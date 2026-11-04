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Senioři si pamatují špekáčky, které měly 56 % masa. Spousta dnešních by tehdy neprošla normouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oheň praská, špekáčky se na klacících kroutí a dědeček po prvním soustu […]
Senioři si pamatují špekáčky, které měly 56 % masa. Spousta dnešních by tehdy neprošla normou
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 04.11.2026 04:49
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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