Senioři s vnoučaty strávili společný tábor na Vysočině. Téma? Útěk z Madagaskaru

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Senioři s vnoučaty strávili společný tábor na Vysočině. Téma? Útěk z MadagaskaruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Patnáct seniorek a jednadvacet dětí se v srpnu sešlo v Daňkovicích na společném táboře, který organizoval Kraj Vysočina spolu se Senior Pointy a Oblastním…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Při stavbě silničního obchvatu Břeclavi narazili archeologové na keltskou studnu, která podle odborných...
Na hřbitově na Olomoucku někdo poškodil 17 hrobů a odcizil urny
Hřbitov ve Slatinicích na Olomoucku se stal terčem vandalství. Mezi nedělním ránem a pondělním večerem zde...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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Samsung vykoumal, jak zrychlit AI čipy o desítky procent. Tajemství se skrývá v kabeláži, na kterou nikdo nemyslel
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SvětFormule.cz
dnes, 10:52
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Čelní srážka u Dasného si vyžádala život. Řidič BMW přejel do protisměru
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Na Česko se řítí supercela z Německa. Víme, kde udeří bouřky, které způsobí škody
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Lidé s psychopatickými sklony často říkají tyto 4 věty
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Nejpřísnější učitelé podle horoskopu: Tato 3 znamení svým žákům nic neodpustí
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