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Senioři, pozor: Kvůli tomuhle přešlapu vám ČSSZ může zastavit důchod a na nápravu máte jen 20 dní

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Sestra po mrtvici potřebuje pomoc, a tak se senior na jaře přestěhuje […]
Senioři, pozor: Kvůli tomuhle přešlapu vám ČSSZ může zastavit důchod a na nápravu máte jen 20 dní

Senioři, pozor: Kvůli tomuhle přešlapu vám ČSSZ může zastavit důchod a na nápravu máte jen 20 dní

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 03:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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