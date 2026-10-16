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Senioři by ji měli jíst denně. Levný zázrak z konzervy nahradí drahé ryby

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Čerstvé ryby jsou drahé a ne každý senior si je může dopřát pravidelně. Existuje však cenově dostupná alternativa plná omega-3 kyselin a vitamínu D, která leží nenápadně v regálech obchodů.
Senioři by ji měli jíst denně. Levný zázrak z konzervy nahradí drahé ryby

Senioři by ji měli jíst denně. Levný zázrak z konzervy nahradí drahé ryby

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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