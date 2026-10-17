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Senátorem za Plzeň se stane Karel Řehka. Ve druhém kole porazil Kantorovou

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Do Senátu za obvod Plzeň-město míří bývalý armádní generál Karel Řehka, který kandidoval za STAN. Ve druhém kole porazil Lucii Kantorovou z ANO.
Senátorem za Plzeň se stane Karel Řehka. Ve druhém kole porazil Kantorovou

Senátorem za Plzeň se stane Karel Řehka. Ve druhém kole porazil Kantorovou

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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