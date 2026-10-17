Senátorem za Plzeň se stane Karel Řehka. Ve druhém kole porazil Kantorovou

Senátorem za Plzeň se stane Karel Řehka. Ve druhém kole porazil KantorovouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senátorem za Plzeň se stane Karel Řehka. Ve druhém kole porazil KantorovouZdroj: Zuzana Pešková
Článek byl publikován 17.10.2026 13:24
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