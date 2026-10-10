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Senátní volby v Hradci Králové: V čele jsou ženy

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V Hradci Králové je po volbách a začíná napínavé sčítání hlasů. Lidé rozhodovali nejen o složení místních zastupitelstev, ale také o tom, kdo je bude zastupovat v Senátu. O křeslo v horní komoře Parlamentu se uchází sedm kandidátů. První výsledky už jsou na světě.
Senátní volby v Hradci Králové: V čele jsou ženy

Senátní volby v Hradci Králové: V čele jsou ženy

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:15

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