Semínka z rajčat si většina zahrádkářů jen usuší. Kdo je předtím nechá 3 dny kvasit ve sklenici, má klíčivost téměř 100 %

Srpnový večer, na lince leží přezrálé rajče z vlastního záhonu a vedle něj papírový ubrousek. Většina domácích pěstitelů postupuje stejně: vymáčknout semínka, rozetřít, nechat zaschnout na parapetu. Jenže kolem každého zrnka zůstává slizký gel, který na papíře ztvrdne jako lepidlo a semena v sobě drží. Zkušenější zahrádkáři proto sahají po obyčejné zavařovací sklenici. Přilijí vodu, počkají zhruba tři dny a nechají mikroorganismy odvést špinavou práci. Výsledek podpírá i výzkum: v pokusu zimbabwských agronomů vyklíčilo po jednodenní fermentaci 96,5 % semen a kvašení do tří dnů životaschopnost významně nepoškodilo. Čtvrtý den ovšem klíčivost spadla na 74 procent. Celé umění tedy spočívá v načasování.
Proč kvašená semínka rajčat předčí ubrousek na parapetu
Každé semínko rajčete obaluje rosolovitá blána. V plodu plní jasný úkol: brzdí předčasné klíčení, dokud rajče visí na keři. Pro pěstitele, který chce osivo uložit do šuplíku, je ale přítěží. Prosté usušení ji jen zakonzervuje.
Fermentace působí jinak. Kvasinky a bakterie gel během pár dnů rozloží, takže se semena dají čistě opláchnout. Organizace
Seed Savers Exchange, která se uchováváním starých odrůd zabývá desítky let, uvádí kvašení u rajčat jako standardní cestu k oddělení semen od obalu. Britská královská zahradnická společnost RHS doporučuje u dužnatých plodů typu rajčat přesně tři dny. Univerzita v Georgii k tomu dodává, že proces odbourává látky tlumící klíčení a může zničit i některé choroby přenášené osivem.
Kvašení navíc funguje jako malý domácí výběrový test. Plná, dobře vyvinutá semena jsou těžší a klesnou ke dnu. Lehká, nedozrálá či podezřelá zrna vyplavou nahoru spolu se zbytky dužiny a při slévání odtečou. Zahrádkář tak získá čistší osivo a zároveň se zbaví kusů, které by mu na jaře zbytečně obsadily políčka v sadbovači.
Sklenice, voda a tři dny: fermentace semen rajčat krok za krokem
Vybavení zvládne každá kuchyně. Připravte si:
plně zralá rajčata ze zdravé, plodné rostliny, malou skleničku a vodu, lžičku nebo nůž na vydlabání semen, jemné sítko, víčko, kus látky nebo papírovou utěrku s gumičkou proti muškám, štítek s názvem odrůdy a datem, kávový filtr, síto nebo tác na sušení.
Rajče rozkrojte napříč a lžičkou vyberte semena i s rosolem do sklenice. Přilijte zhruba stejný objem vody a nádobu hned označte. Popisek patří na sklo už teď, protože po propláchnutí jsou semínka různých odrůd k nerozeznání. Sklenici zakryjte a postavte mimo přímé slunce. Jednou až dvakrát denně obsah promíchejte nebo zakružte.
Během kvašení se dostaví nepříjemný zápach. Univerzitní příručky s ním počítají jako s běžnou součástí procesu, takže skleničku raději odsuňte z obýváku třeba do spíže. Na hladině se brzy objeví bělavý povlak, občas i drobná plíseň. Ani ta neznamená pohromu, spíš ohlašuje, že práce je téměř hotová.
Konec fermentace prozradí několik signálů. Gel kolem semen se rozpadl, dužina a lehká zrna plavou, plná semena leží na dně. Pak přilijte čistou vodu, vrchní vrstvu slijte a postup opakujte, dokud tekutina nezůstane průzračná. Nakonec semena propláchněte v sítku.
Čtvrtý den rozhoduje: kdy klíčivost padá z 96,5 na 74 procent
Nejcennější data přináší studie Karaviny a kolegů z roku 2009, publikovaná v
Journal of Sustainable Development in Africa. Výzkumníci nechávali semena odrůdy Rhodade kvasit při teplotě kolem 25 °C jeden až čtyři dny. Po jednom dni naměřili klíčivost 96,5 %. Fermentace do tří dnů životaschopnost významně nesnížila. Po čtyřech dnech však vzešlo už jen 74 % semen.
Vysvětlení je prosté a trochu kruté. Jakmile gel s brzdicími látkami zmizí a semeno zůstává ve vlhku, začne část zrn klíčit přímo ve sklenici. Následné sušení takové naklíčené semeno spolehlivě zahubí.
Z toho plyne praktické doporučení: tři dny berte jako bezpečný orientační střed, nikoli jako pevný příkaz. Zahraniční univerzity uvádějí rozpětí od jednoho do pěti dnů a rozdíly vysvětluje hlavně teplota. V rozpáleném bytě v srpnu může být hotovo už druhý den, v chladnější komoře se kvašení protáhne ke čtyřem či pěti dnům. Podle nás se vyplatí sklenici kontrolovat ráno i večer a řídit se tím, co v ní vidíte, nikoli kalendářem. Rozpadlý gel a semena na dně jsou spolehlivější vodítko než jakékoli číslo.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Sušení, obálka a výsev v březnu 2027: jak z osiva udělat zásobu
Propláchnutá semena rozprostřete v jedné vrstvě na síto, kávový filtr nebo tác. Hodí se suché, vzdušné místo bez přímého žáru, třeba police v kuchyni, rozhodně však ne trouba či radiátor. Seed Savers Exchange počítá s pěti až sedmi dny. Zda jsou semena suchá, ověříte jednoduše: dobře proschlé semeno se při zmáčknutí čistě zlomí nebo rozdrtí, kdežto vlhké se jen ohne.
Usušené osivo nasypte do papírové obálky s názvem odrůdy a rokem sběru a obálku vložte do uzavíratelné dózy. Uložená v chladu, suchu a temnu vydrží semena rajčat podle Seed Savers Exchange pět až deset let. Univerzita v Minnesotě je opatrnější a radí spotřebovat je do roka, protože životaschopnost semen časem slábne. Rozumný kompromis: nejlepší výsledky čekejte v prvních sezonách, starší zásobu před výsevem vyzkoušejte na pár kusech na vlhkém ubrousku.
Českému kalendáři odpovídá jasný rytmus. Hlavní sezona rajčat trvá od července do září, Český zahrádkářský svaz označuje září za vrchol sklizně. Semenné plody z letošní úrody tedy sbírejte v srpnu a září 2026, ideálně ve chvíli, kdy jsou zralé k jídlu. Na předpěstování přijde osivo na řadu v březnu 2027.
Než se ke sklenici pustíte, ohlídejte si čtyři věci:
Na co si dát pozor Proč na tom záleží Hybridy F1 Potomstvo nezopakuje vlastnosti rodiče, výsledek je nevyzpytatelný. Rajče z obchodu bývá loterie. Zdraví rostliny Bakteriální rakovina rajčete se šíří i semenem a infikované osivo nemusí vykazovat žádné příznaky. Kvašení část rizik sníží, plody z nemocných keřů ale do sklenice nepatří. Křížení odrůd Rajčata se opylují sama, hmyz ovšem občas přenese pyl. Pro čistou odrůdu se doporučuje odstup zhruba 3 až 15 metrů. Počet rostlin Seed Savers Exchange radí brát semena z pěti až deseti keřů téže odrůdy. Pro jednu sezonu stačí i jeden zdravý keř.
Odměnou je úspora. Balíček osiva tyčkových rajčat vyjde v obchodě na desítky až nižší stovky korun a jediná vydařená sezona podle Floridské univerzity zajistí zásobu na řadu let.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková