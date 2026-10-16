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Sekunda není jen šedesátina minuty. Vědci ji definovali pomocí 9 192 631 770 kmitů atomu

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Každý den používáme sekundy k měření sportovních výkonů, navigaci nebo synchronizaci počítačů. Dlouho přitom jejich délka vycházela z pohybu Země, který není dokonale pravidelný. V roce 1967 mezinárodní konference přijala atomovou definici sekundy. Dnes tak běžný okamžik měříme podle fyzikálního jevu, který lze mimořádně přesně opakovat.
Sekunda není jen šedesátina minuty. Vědci ji definovali pomocí 9 192 631 770 kmitů atomu

Sekunda není jen šedesátina minuty. Vědci ji definovali pomocí 9 192 631 770 kmitů atomu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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