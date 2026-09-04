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Sekání trávy v neděli nebo grilování na balkoně: Kdy vám soused může zavolat policii a co už musí ze zákona přetrpět

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Slunečný víkend na zahradě rodinného domu nebo na balkoně panelákového bytu představuje pro většinu lidí ideální způsob odpočinku. Jenže stačí nastartovat benzínovou sekačku v…
sekacka

sekacka

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