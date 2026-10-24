Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sekaná z ovarového masa jako od řezníka pečená v košilce: Vepřová bránice drží masovou směs pohromadě při pečení a dodá jí neopakovatelnou chuť

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Připravte si poctivou zabíjačkovou sekanou z ovarového masa plněnou pečenými výpečky a balenou ve vepřové bránici. Šťavnatá specialita je upečená za 60 minut.
Obrázek k receptu na sekanou v bránici

Obrázek k receptu na sekanou v bránici

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na sekanou v bránici
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:06

Reklama
Další články z Cooky.cz
Sametově krémová dýňová polévka s dokřupava opečenými krutony a slaninou
Sametově krémová dýňová polévka s dokřupava opečenými krutony a slaninou
Kvíz o zapomenutých českých polévkách: Kdo si vzpomene na 10 z 10, ten může být na svou paměť pořádně pyšný
Kvíz o zapomenutých českých polévkách: Kdo si vzpomene na 10 z 10, ten může být na svou paměť pořádně pyšný

Česká polévková tradice je bohatší, než si většina z nás připouští. Jenže zatímco česnečku nebo bramboračku...

Vánoční kokosové rohlíčky jsou příjemnou změnou oproti klasickým vanilkovým, mají také jemnou chuť a křehké těsto
Vánoční kokosové rohlíčky jsou příjemnou změnou oproti klasickým vanilkovým, mají také jemnou chuť a křehké těsto

Kokosové rohlíčky jsou variací na klasické vanilkové. Místo mletých ořechů přijde na řadu strouhaný kokos a...

Jablečný koláč podle tradičního receptu připomene, jak má chutnat a vonět pravé domácí pečení
Jablečný koláč podle tradičního receptu připomene, jak má chutnat a vonět pravé domácí pečení

Jablečný koláč na plech patří přesně do té kategorie receptů, které nevypadají jako velká věda, ale doma po...

Zapečené plněné kaiserky se šunkou a sýrem jsou rychlou večeří, po které se jen zapráší
Zapečené plněné kaiserky se šunkou a sýrem jsou rychlou večeří, po které se jen zapráší

Když potřebuji rychlou večeři a v lednici se sejde pár plátků sýra, šunky nebo kousek slaniny, přicházejí u...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.