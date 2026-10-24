Sekaná z ovarového masa jako od řezníka pečená v košilce: Vepřová bránice drží masovou směs pohromadě při pečení a dodá jí neopakovatelnou chuť

Kdykoliv se u nás doma pořádá poctivá
vesnická nebo se prostě pustím do vaření ovaru, těším se ze všeho nejvíce na moment, kdy z hrnce vytáhnu voňavé zabíjačka a pustím se do výroby naší vepřové maso nejoblíbenější sekané. Tato tradiční dobrota je naprosto vzdálená běžným mletým šiškám z obchodu. Základ totiž tvoří kombinace mletého ovarového masa s čerstvým vepřovým, do kterého se přimíchá osmažená cibulka, spousta česneku, kmín a majoránka. Skutečný zázrak však nastává ve chvíli, kdy do středu mleté směsi ukryjete poctivé pečené výpečky a celou šišku pečlivě zabalíte do tukové vepřové bránice neboli košilky.
Bránice zajistí, že během pečení nezmizí z masa ani kapka šťávy, a na povrchu vytvoří neuvěřitelně křupavou a šťavnatou mřížkovanou kůrku. Když rozkrojíte, překvapí vás sekanou nádherná mozaika s celým kouskem výpečku uprostřed. Navíc je to skvělý recept pro dny, kdy vaříte ve velkém. Upečené šišky můžete naporcovat a zavařit do sklenic na horší časy, stejně jako silný ovarový vývar.
Můj tip zní: Vepřovou bránici před balením sekané namočte na 10 minut do mísy s vlažnou vodou a trochou octa; ztratí svůj typický zápach, zjemní a bude se vám s ní pracovat neuvěřitelně snadno bez trhání. Recept na plněnou zabíjačkovou sekanou ve vepřové košilce
Z níže uvedeného množství připravíte
2 obří šišky sekané (cca 12 až 15 poctivých porcí). Celkový čas přípravy a pečení bez zavařování: 150 minut Ingredience potřebné k přípravě Mletá směs a náplň 800 g vařeného ovarového masa (vepřový bůček, lalok či hlava) 500 g mletého syrového vepřového masa (vepřová plec nebo krkovice) 300 g pečených vepřových výpečků (nakrájených na větší hranolky) 2 vejce 2 žluté cibule 8 stroužků česneku 2 lžíce vepřového sádla (na opékání cibule) 100 g strouhanky 1 lžíce soli 1 lžička mletého černého pepře 1 lžíce celého kmínu 1 lžíce sušené majoránky 1 vepřová bránka (košilka neboli pobřišnice) Na případné zavaření do sklenic 1 l přecezeného ovarového vývaru Foto: Cooky.cz, takhle vypadá zevnitř Postup při přípravě zabíjačkové sekané v košilce a jak ji zavařit do sklenic
1. Ovarové uvařené maso nechte mírně vychladnout a
pomelete ho na mlýnku na maso s středně velkými otvory.
2. Na pánvi rozpusťte vepřové sádlo, přisypejte nadrobno nakrájené žluté cibule a
opékejte je na mírném ohni přibližně 8 minut do zlatova.
3. V hluboké míse smíchejte pomleté ovarové maso se syrovým mletým vepřovým masem, přidejte osmaženou cibulku i s výpekem, vyklepněte celá vejce a
prolisujte všechny stroužky česneku.
4. Do masové směsi přisypejte jedlou sůl, mletý černý pepř, celý kmín, v dlaních promnutou sušenou majoránku a trošku strouhanky.
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5. Všechny ingredience v míse
rukama důkladně prohněťte a propracovávejte po dobu 10 minut, dokud se hmota pevně nespojí.
6. Vepřovou bránici rozprostřete na čistou pracovní plochu a
rozdělte ji na dva větší pláty.
7. Z poloviny masové směsi vytvarujte na plátu z bránice podlouhlý váleček, do jehož středu
zatlačte řadu pečených vepřových výpečků a zakryjte je mletým masem.
8. Pevně
zabalte sekanou do vepřové bránice ze všech stran, aby byla celá masová šiška dokonale uzavřená.
9. Stejný postup opakujte i s druhou polovinou mletého masa, výpečky a druhou částí vepřové košilky.
Foto: Cooky.cz, dobré chutnání
10. Zabalené šišky přemístěte do hlubokého pečicího pekáče podlitého trochou vody.
11. Pekáč vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů a pečte odkryté přibližně 60 minut, dokud se bránice nerozpeče a povrch nezíská tmavě zlatavou barvu.
12. Upečenou sekanou vytáhněte z trouby,
nechte ji 10 minut odpočinout a podávejte teplou s bramborovou kaší nebo studenou s chlebem a kyselou okurkou. Naložením do sklenic uschováte sekanou na později
13. Pokud vám část sekané zbyde, nakrájejte ji na špalíčky, naskládejte do čistých sklenic, pevně zavíčkujte a
zavařujte v hrnci s vodou po dobu 120 minut.
14. Zbylý silný ovarový vývar přeceďte, nalejte do sklenic a
zavařujte v hrnci s vodou po dobu 60 minut. Tipy redakce: Význam vepřové bránky při pečení: Tuková síťka neboli pobřišnice udrží uvnitř šišky veškerou šťávu, zabrání praskání sekané a během pečení dodá masu neopakovatelné sádlové aroma. Propojení ovarového a syrového masa: Kombinace vařeného ovaru a syrové mleté plece vytváří dokonalou strukturu, kdy syrové maso drží tvar a uvařený ovar dodává jemnost. Vkládání výpečků do středu: Pečené vepřové výpečky zatlačte do samotného středu mleté hmoty, aby při krájení upečené sekané vznikla nádherná mozaika. Zavařování pro dlouhou trvanlivost: Zavařená sekaná ve sklenicích vydrží v chladu a temnu celé měsíce a představuje skvělou zásobu na cesty nebo rychlé večeře. Kořenění podle vlastní chuti: Nebojte se směs před balením ochutnat a přidat více prolisovaného česneku nebo majoránky, protože pečením se chuť koření mírně zjemní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková