Sekačka na trávu nově potřebuje povinné ručení jako auto. Většina zahrádkářů o změně zákona neví a riskuje pokutu 40 000 Kč

Udržovat krásný trávník je umění, ale pokud jde o provoz motorových sekaček a správu zahradnických služeb, je třeba
vzít v úvahu zásadní finanční a právní aspekty. Nedávná aktualizace zákona o pojištění odpovědnosti totiž zavedla požadavky, které mohou překvapit každého, kdo vlastní nebo provozuje některé typy zahradních traktůrků. A úplně nezáleží na tom, zda s nimi sekáte či ne. Pojištění odpovědnosti pro sekačky:
Podle revidovaných zákonů musí být nyní pojištěno každé nekolejové motorové vozidlo určené k pozemní dopravě. Toto nařízení se
vztahuje na vozidla, která překračují maximální konstrukční rychlost 25 kilometrů za hodinu nebo váží více než 25 kilogramů při jízdě rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, jak píše web Novinky. Zdroj fotografie: Pixabay Některé poplatky se mohou na první pohled zdát opravdu nesmyslné. Pokud se na ně však podíváte blíže, zjistíte, že tomu tak není.
Rozsah těchto požadavků zahrnuje vše od mopedů až po motorové sekačky, tedy respektive malé traktůrky, které řada zahrádkářů vlastní. Existují však určité výjimky, zejména pro vozidla provozovaná výhradně v uzavřených prostorách.
Jak do toho zapadají sekačky na trávu?
Klíčový aspekt spočívá podle webu
i Rozhlas v tom, zda je sekačka provozována v „uzavřeném“ nebo „otevřeném“ prostoru. Pokud například sekáte trávník a musíte přejít přes veřejnou komunikaci, abyste se dostali z jedné části svého pozemku na druhou nebo chcete „jen“ vyvézt trávu k biopopelnici, pak toto pojištění musíte mít (tedy samozřejmě pokud se na silnici vydáte s traktůrkem výše zmíněných parametrů). Pokud by totiž v takovém případě došlo k nehodě, mohli byste mít v případě neexistence řádného pojištění problémy se zákonem. Zdroj fotografie: Depositphotos Ujistěte se, že vaše pojistná smlouva pokrývá širokou škálu náhodných škod a odpovědnosti, které mohou vzniknout při sekání. Pokud ne, změňte to.
„
Já tedy traktůrek mám a o tomhle slyším poprvé. Budou to teda další peníze navíc, ale snad to nebude moc. Anebo tu trávu prostě naložím na kolečko a vyvezu ručně. řekl redakci Chalupáři-Zahrádkáři zahradník Petr K. z Uherského Brodu. A To ještě uvidím, poptám se v pojišťovně,“ pokutu můžete dostat třeba i za fotovoltaiku, jak jsme už informovali dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři