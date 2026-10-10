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Sekačka na trávu nově potřebuje povinné ručení jako auto. Většina zahrádkářů o změně zákona neví a riskuje pokutu 40 000 Kč

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Dennívýzva
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I sekačka musí mít pojištění – třeba na odhozené kameny nebo třeba na nechtěné najetí do chodců. Jeho absence se může pěkně prodražit.
Za sekačku nově poplatek: Kdo bude ignorovat povinné ručení, může být pokutován

Za sekačku nově poplatek: Kdo bude ignorovat povinné ručení, může být pokutován

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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