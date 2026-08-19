Šéfové brněnského Artisu zuří. Kvůli chybám rozhodčích podali protest

Neděle 16. srpna 2026, Ostrava, 4. kolo Chance Ligy. V osmé minutě otevírá skóre domácí Kohút a Baník vede 1:0. Jenže první poločas se pak promění v přehlídku zásahů videorozhodčího, nastavuje se o deset minut, padají góly, které vzápětí mizí z tabule, a na konci odjíždí Artis bez bodu, ale s pocitem, že mu byly ukradeny. Vedení klubu v čele s předsedou představenstva Petrem Kubou nesáhlo jen po mikrofonu. Podalo oficiální protest k orgánům FAČR. V českém profesionálním fotbale je to krok, který kluby nevolí často a který téměř nikdy nezmění výsledek. Přesto má svou váhu.
Tři momenty, které Artis nepřekousl
Podle klubového reportu se sporné situace kupily jedna za druhou. V jedenácté minutě vstřelil Artis vyrovnávací gól, ale VAR po ofsajdové kontrole branku zrušil. Ještě před přestávkou se prosadil Papalelé, ani tentokrát gól neplatil, protože rozhodčí Jan Všetečka po přezkumu vyhodnotil, že útočník při náběhu zavadil o obránce Frydrycha. A v 66. minutě přišla třetí rána: po souboji Boula s Pospíšilem sudí nejprve nařídil penaltu, pak si ji u monitoru rozmyslel a verdikt odvolal.
Tři zápasotvorné momenty, tři verdikty proti hostům. Artis navíc v protestu podle dostupných informací napadá i nepískanou penaltu a nedostatečné nastavení druhého poločasu, byť tyto body se v otevřených zdrojích nepodařilo samostatně ověřit.
Co protest může, a co nemůže
Oficiální protest není totéž co rozčilená tisková konference. Jde o formalizovaný právní úkon podle předpisů FAČR, který musí být vyřízen a postoupen příslušné odborné komisi. Jenže právě tady naráží na tvrdou zeď: Pravidlo 5 Mezinárodní rady pro pravidla fotbalu (IFAB) stanoví, že rozhodnutí sudího o faktech spojených se hrou, včetně uznání gólu a výsledku utkání, jsou konečná.
Česká praxe to potvrzuje:
- Bohemians vs. Slavia – komise uznala, že penalta byla nařízena chybně, výsledek zůstal.
- Baník vs. Karviná (2025) – protest mířil na přezkum rozhodčích, skóre se neměnilo.
- Liberec vs. Plzeň – komise tvrdě kritizovala tým sudích a suspendovala videoasistenta Jana Petříka. Tabulka? Beze změny.
Vzorec je jasný. Protest může vyhrát argumentačně, nikoli bodově. Je to nástroj, který donutí komisi zaujmout oficiální stanovisko, zanechá písemnou stopu a může mít reálný dopad na kariéru konkrétních rozhodčích, od negativního hodnocení přes dočasné nenasazování až po pozastavení činnosti.
Nováček, který nemíní mlčet
Artis je v nejvyšší soutěži teprve od léta 2026. Na oficiálním profilu Chance Ligy u něj před sezonou svítilo „Sezony v lize: 0″. Právě proto je razance protestu pozoruhodná. Kuba není jen pozápasový komentátor, klub ho prezentuje jako generálního ředitele a klíčovou manažerskou figuru, navíc byl zvolen do výboru Ligového grémia. Artis tedy není osamocený hlas z periferie. Má institucionální přítomnost a ví, kam protest adresovat.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější rovina celého případu. Nováček, který po jednom z prvních prvoligových výjezdů sahá po nejtvrdším dostupném formálním postupu, vysílá signál nejen směrem ke Komisi rozhodčích, ale i ke zbytku ligy: hodláme se bránit a známe pravidla hry, i té mimo hřiště.
Co bude dál
Verdikt Komise rozhodčích FAČR zatím nebyl zveřejněn. Pokud komise shledá pochybení, nejpravděpodobnějším scénářem jsou interní sankce vůči rozhodčímu Všetečkovi a jeho týmu, od stažení z nominací po dočasné pozastavení činnosti, jak ukázal případ suspendovaného videoasistenta Petříka. Změna výsledku na 1:1 nebo opakování zápasu? To by byl precedent, jaký česká liga nezná.
Artis má v protestu silné argumenty. Na přepsání skóre ale bude potřebovat víc než argumenty, musel by přepsat celou dosavadní praxi českého fotbalu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl