Šéfové Applu se dotykovému Macu léta bránili. Teď ho firma chystá sama: s OLED panelem a premiérou kolem 27. října

Většina toho, co je o novém MacBooku Pro známo, pochází od Marka Gurmana z Bloombergu. Ten v lednu 2023 jako první napsal, že Apple na dotykovém Macu aktivně pracuje, a od té doby projekt průběžně sleduje. Firma sama zatím nic nepotvrdila. K dotyku má přibýt i výměna displeje: mini-LED podsvícení nahradí tandemový OLED, technologie, kterou Apple zatím používá jen v iPadu Pro.
Jakými slovy tři muži z vedení Applu dotykový Mac odmítali
Nejostřeji se vyjádřil Phil Schiller. V listopadu 2016 řekl deníku The Independent, že Mac a iPad nabízejí dva zcela odlišné způsoby práce. Kdyby se Mac předělal pro ovládání prstem, muselo by se podle něj celé rozhraní postavit znovu a výsledkem by byl „špatný zážitek“.
Craig Federighi o dva roky později přidal argument z ergonomie. Pro magazín Wired popsal, jak člověka vyčerpává neustále zvedat ruku ke svislé obrazovce, a dotykové notebooky označil za experimenty, které nepřesvědčily. V říjnu 2021 pak John Ternus v rozhovoru pro The Wall Street Journal rozdělil role definitivně. iPad je podle něj „nejlepší dotykový počítač na světě“, kdežto Mac je stavěný pro nepřímé ovládání trackpadem, myší a kurzorem.
Během pěti let tak tentýž postoj zopakovali tři lidé z vedení firmy, každý jinými slovy a pro jiné médium.
Klepnutí na displej zvětší ovládací prvky pro prsty
Gurmanova zpráva z března 2026 popisuje nový MacBook Pro anglickým spojením "touch-friendly, not touch-first". Dotyk má být třetím způsobem ovládání vedle klávesnice a trackpadu a ty dva zůstanou hlavní. Po klepnutí na displej se zobrazí větší ovládací prvky uzpůsobené prstům. Počítá se také s gestem pinch-to-zoom a s rychlým posouváním obsahu.
Federighiho námitku o unavené ruce tahle koncepce řeší tím, že na displej nikdo sahat nemusí. Ternusovo rozdělení, podle kterého je Mac stavěný výhradně pro kurzor, s dotykovým MacBookem Pro smířit nejde, ať ho Apple nazve jakkoli.
macOS zůstane macOS, nebude to iPadOS v jiném obalu. Podle Gurmana má stroj zůstat „MacBookem Pro, jaký znáte z posledních dvou dekád“, jen s jedním způsobem ovládání navíc. Půjde o klasický notebook s výklopným displejem, žádné zařízení v duchu Microsoft Surface, které spojuje tablet a notebook do jednoho.
Kolik jasu přidá tandemový OLED? Podle čísel ani nit
Současný MacBook Pro má displej Liquid Retina XDR s mini-LED podsvícením. Při obsahu přes celou plochu svítí až na 1 000 nitů, ve špičce HDR dosáhne 1 600 nitů. Tandemový OLED, který Apple poprvé nasadil v květnu 2024 v iPadu Pro s čipem M4, má podle údajů Applu přesně tytéž dvě hodnoty.
Kdo čeká jasnější obrazovku, v číslech ji nenajde. Přínos tandemového OLED leží v černé a ve stínech. Technologie skládá dvě vrstvy OLED panelu na sebe a každý pixel svítí sám, takže displej se obejde bez podsvícení. Výsledkem je dokonale černá barva, přesnější řízení jasu a jemnější vykreslení tmavých odstínů. Nynější mini-LED přitom uvádí kontrast 1 000 000 : 1, takže rozdíl bude znát hlavně v nejtmavších partiích obrazu.
LG Display, která pro notebooky vyvíjí variantu Tandem ATO, slibuje tenčí konstrukci a až o 40 % vyšší energetickou účinnost. Pro výdrž MacBooku z toho mnoho nevyplývá, protože LG tu účinnost poměřuje s konvenčními OLED panely, nikoli s mini-LED, které je v MacBooku dnes. Energii navíc odebírá i samotná dotyková vrstva. Konkrétní údaje o spotřebě chystaného modelu zatím zveřejněné nejsou.
Den po uvedení M5 se termín odsunul. Teď se mluví o 27. říjnu
Původní odhady z roku 2023 mířily na uvedení kolem roku 2025. V říjnu 2025 Apple představil 14palcový MacBook Pro s čipem M5, který dostal klasický displej Liquid Retina XDR bez dotyku. Hned 16. října 2025 Gurman posunul očekávaný termín na konec roku 2026 nebo začátek roku 2027.
Podle MacRumors, které se odvolává na Gurmanovu zprávu pro Bloomberg, má oznámení přijít kolem 27. října 2026. Testování údajně probíhá na macOS 27.2. Projekt už jednou o více než rok sklouzl, takže i tohle datum je potřeba brát jako odhad. Oficiální pozvánku Apple zatím nerozeslal.
Od 59 990 Kč výš: s jakou cenou a dostupností v Česku počítat
Českou cenu dotykového modelu zatím neprozradil ani žádný únik. Orientaci dává současný ceník: 14palcový MacBook Pro s M5 Pro začíná na 59 990 Kč, šestnáctipalcová verze na 74 990 Kč. S čipem M5 Max stojí menší model od 99 990 Kč a větší od 109 990 Kč. Podle dostupných informací má nový model stát nad touto řadou, takže 59 990 Kč je nejnižší myslitelná hranice a skutečná cena bude spíš vyšší.
S dostupností by to mohlo být lepší. Modely s M5 Pro a M5 Max dorazily do Česka v první vlně, objednávky se otevřely 4. března 2026 a doručování začalo 11. března. Pokud Apple postup zopakuje, čeští zákazníci by na dotykový MacBook Pro neměli čekat výrazně déle než jinde.
U MacBooku Air Apple podle Gurmana zatím nerozhodl, zda dotyk nabídne i tam. OLED displej se v levnější řadě podle webu 9to5Mac objeví nejdříve kolem roku 2028.