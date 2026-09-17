Šéfkuchař pozná do 5 vteřin, jestli umíte zacházet s cibulí. Stačí mu jediný pohled na prkénko

Zkušený kuchař nemusí stát celou dobu za vámi a hlídat každý pohyb nože. Úplně mu stačí, když se po chvíli podívá na vaše prkénko. To, co na něm zůstane, prozradí o vaší technice víc než hodina vysvětlování. A většina domácích kuchařů u téhle nenápadné zkoušky propadne, aniž by tušila proč.
Cibule je základ skoro každého slaného jídla. Právě proto se na ní pozná, kdo v kuchyni jen tak tak přežívá a kdo ví, co dělá. Dobrá zpráva je, že nejde o žádné tajemství. Když pochopíte, co kuchař na prkénku hledá, zvládnete to úplně stejně.
Nestejné kousky vás prozradí jako první
První věc, které si profík všimne, je velikost nakrájených kousků. Pokud na prkénku leží změť drobných úlomků vedle velkých plátů, je hned jasné, že se cibule sekala hlava nehlava.
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Pravidelné kostičky totiž nejsou jen otázkou vzhledu. Stejně velké kousky se na pánvi uvolní a zhnědnou ve stejnou chvíli. Když jsou nestejné, ty menší se připálí dřív, než ty velké vůbec začnou měknout, a chuť celého základu tím utrpí. Kuchař proto z hromádky rovnoměrných kostiček okamžitě pozná ruku, která má krájení v malíku.
Menší kousky cibule na pánvi zhnědnou a připálí se dřív než ty velké, proto se vyplatí krájet stejně velké kostičky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Rozpadlá cibule napoví, kde jste chybovali
Druhé znamení je ještě výmluvnější. Když se kolem prkénka válí rozsypané cibulové kroužky a jednotlivé vrstvy, něco se pokazilo hned na začátku.
Celé tajemství drží kořínek. Pokud ho při loupání a půlení necháte celý a nedokrojíte skrz něj, udrží všechny vrstvy u sebe, dokud nedokrájíte. Cibule se pod nožem nerozjede a vy krájíte úhledné kousky místo toho, abyste honili kroužky po celé lince. Odříznete ho úplně nakonec, když máte hotovo, a teprve pak putuje do koše. Rozsypaná cibule na prkénku tak kuchaři napoví, že jste kořínek obětovali příliš brzy.
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Třetí pohled patří samotné desce. Jakmile se na ní leskne cibulová šťáva a všechno je nasáklé a mokré, kuchař ví, že jste v ruce drželi tupý nůž.
Lesklá šťáva na prkénku prozrazuje tupý nůž, který buňky cibule při krájení mačká a trhá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ostrá čepel projede cibulí a rozdělí ji čistým řezem. Tupý nůž místo toho buňky mačká a trhá, takže z nich vytéká šťáva a na prkénku po ní zůstává loužička. Takový nástroj je navíc nebezpečný, protože po hladkém povrchu cibule snadno sklouzne. Profesionálové proto sázejí na ostrý a spíš větší nůž, se kterým je práce rychlejší i bezpečnější.
Všechny tři prozrazující stopy na prkénku shrnuje následující tabulka:
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Co kuchař uvidí na prkénku Co to prozrazuje nestejně velké kousky cibule se sekala hlava nehlava rozsypané kroužky a jednotlivé vrstvy kořínek jste obětovali příliš brzy lesklá šťáva a mokré prkénko drželi jste tupý nůž Proč právě ostrý nůž ušetří i slzy
S mokrým prkénkem souvisí i to, kolik jste u krájení uronili slz. Za pálení očí můžou těkavé sirné látky, kterými jsou cibulové buňky doslova nabité. Ve chvíli, kdy buňku porušíte, se tyto látky uvolní, stoupají vzduchem a dráždí oči i nos.
Čím ostřejší nůž máte, tím méně buněk při každém řezu roztrhnete a tím méně dráždivých výparů se uvolní. Rychlé a čisté krájení velkým ostrým nožem je tak zároveň nejúčinnější obranou proti slzám. Proto zkušený kuchař u cibule většinou ani nezamrká, zatímco začátečník pláče nad hromádkou rozmačkané kaše.
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Postup, kterým krájejí profesionálové, není nijak složitý:
Cibuli oloupejte a rozkrojte podélně napůl, od kořínku ke špičce. Půlku položte rovnou plochou na prkénko, aby se neklouzala. Nejdřív veďte svislé řezy směrem ke kořínku, ale nikdy skrz něj, ať vám cibule drží tvar. Na opravdu jemné kostičky přidejte ještě dva až tři řezy naležato, tedy vodorovně těsně nad deskou. Nakonec krájejte napříč a vzniknou vám pravidelné kostičky.
Ruku, kterou cibuli držíte, skrčte do drápku a bříška prstů i nehty stáhněte dozadu. Nůž pak jede podél hřbetů pokrčených prstů, které mu slouží jako vodítko, a palec zůstává pořád vzadu za cibulí, mimo dosah ostří. Jak najemno krájet, přizpůsobte podle jídla. Do jemných omáček a pomazánek patří drobné kostičky, do dušeného masa nebo vývaru klidně necháte hrubší kousky.
Až tohle zvládnete, vaše prkénko projde zkouškou i před tím nejpřísnějším kuchařem.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-nakrajet-cibuli/, https://profikuchar.cz/blog/jak-spravne-krajet-aneb-naucte-se-techniky-krajeni, https://www.vareni.cz/magazin/zakerna-cibule/, https://adbz.cz/hobby/chyby-pri-vyberu-cibule/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-nakrajet-cibuli-gordon-ramsay-20210414.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/naucte-se-krajet-cibuli-jako-sefkuchar-do-gulase-nahrubo-do-salatu-najemno-ale-vzdy-s