Šéfkuchař pozná do 5 vteřin, jestli doma vaříte dobře. Stačí mu jediný pohled do vaší kuchyně

Pozvete kamaráda, který vaří profesionálně, na večeři. Ještě než se stačí ohřát voda na těstoviny, on už má docela jasno. Nemusí ochutnat ani jedno sousto, stačí, že se rozhlédne po vaší kuchyni.
Není v tom žádné kouzlo a doslova pět vteřin to samozřejmě netrvá. Zkušené oko ale čte pár detailů, které se nedají zahrát. Prozradí je nabroušené ostří, jistá ruka u sporáku i to, jak máte srovnané suroviny. Tady je pár věcí, kterých si takový člověk všímá jako první.
Nůž prozradí nejvíc
První pohled míří skoro vždycky na nože. Kdo vaří pravidelně, vystačí si s jedním pořádným kuchařským nožem, o který se stará. Nabroušený nůž nemusíte do ničeho tlačit, sám si vede plátek za plátkem čistě skrz a práce s ním je rychlejší i bezpečnější než s tupou čepelí. Dřevěný blok napěchovaný tupými noži, ke kterým nikdo roky nesáhl, mluví sám za sebe.
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Prozradit vás může i to, jak se s noži zachází:
do myčky nepatří, protože agresivní mycí prostředky a náraz o ostatní nádobí ostří rychle zničí; krájí se jen na dřevěném nebo plastovém prkénku, nikdy na skle či kameni, které hranu okamžitě otupí; vlastní prkénko vyhrazené jen na maso je jasná známka, že tu někdo bere řemeslo vážně. Pánev a nádobí, na kterých nešetřil
Druhá věc, která padne do oka, je nádobí. Zkušený kuchař nepotřebuje skříň narvanou spotřebiči na každý jednotlivý úkon. Vsadí na pár kvalitních kusů, které zvládnou většinu práce, a ty pořádně využije. „Držte se hesla: méně je více,” radí pro časopis Apetit šéfkuchař František Skopec.
Poznat se to dá i podle materiálu. Solidní hrnce a pánve z nerezu dobře drží teplo, rovnoměrně přenášejí žár a maso na nich zezlátne tak, jak má. Je na nich navíc znát, že slouží roky, protože dobré nádobí se nepořizuje do vitríny. Kdo naopak vytáhne zbrusu novou sadu bez jediné stopy po vaření, spíš teprve začíná.
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Zkušený kuchař dochucuje jídlo už během vaření a nečeká, až přistane na talíři. Sůl a koření má proto pořád po ruce a průběžně ochutnává, takže přidává postupně a nepřesolí naráz.
Napoví i to, čím se dochucuje. Profíci sázejí na kvalitní koření, kterého kvůli výrazné vůni stačí málo a vydrží dlouho. Když jídlu něco chybí, často pomůže špetka kyselosti, takže po ruce bývá i citron nebo ocet. Právě cit pro dochucení dělá z obyčejné večeře jídlo, které chutná vyváženě.
Spíž plná skutečných surovin
Otevřít spíž nebo lednici bývá další prozrazení. Místo hotových směsí a polotovarů tam leží suroviny, ze kterých se dá reálně vařit: mouka, luštěniny, vejce, čerstvá zelenina.
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Souvisí s tím i přístup k nakupování. Řada profesionálů se nejdřív podívá, co je čerstvé a v sezoně, a teprve podle toho se rozhodne, co uvaří. Domácí kuchař s tímhle návykem pozná dobrou surovinu na trhu dřív, než začne přemýšlet nad receptem. A svému vaření většinou věří natolik, že sáhne po základních surovinách místo po krabici s hotovým jídlem.
Uklizený stůl, kde má všechno své místo
Poslední signál je nejjemnější. Kuchyně, kde se opravdu vaří, působí přehledně. Pracovní deska je utřená, suroviny i náčiní jsou nachystané předem a všechno má svoje místo. Díky tomu při vaření nevznikají zmatky a chyby.
Profesionálové tomu říkají mise en place, tedy vše na svém místě. Znamená to připravit si suroviny i nádobí dopředu a průběžně za sebou uklízet, aby se člověk mohl soustředit na chuť jídla místo hledání, kam dal koření. Podle stejného klíče se pozná i domácí kuchař. Když má u sporáku po ruce prkénko, utřenou desku a lžičku na ochutnávání, zkušené oko během chvilky odhadne, jestli u vás doma jde vaření od ruky.
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Zdroje: https://www.buzzfeed.com/rossyoder/things-good-cooks-have-in-kitchens-fs, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/3272/5-rad-jak-udrzet-kuchynske-noze-ostre-na-mycku-a-sklenena-prkenka-zapomente.html, https://profikuchar.cz/blog/desatero-zacinajiciho-kuchare, https://www.thekitchn.com/youre-better-at-cooking-than-you-think-you-are-245728, https://www.pottenpannen.cz/recepty-a-rady/podle-kvalitniho-noze-poznate-opravdoveho-kuchare, https://www.apetitonline.cz/tipy-redakce/desatero-sefkuchare-jak-zorganizovat-kuchyn-co-vedet-o-mase-i-mouce-jak-na-vyvary