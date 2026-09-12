Šéfkuchař pozná do 10 vteřin, jestli umíte zacházet s nožem. Stačí mu jediný pohled na vaše prkénko

Zkušený kuchař nepotřebuje vidět, jak krájíte. Stačí mu letmý pohled na prkénko a nůž na lince a hned tuší, jestli má před sebou kuchaře s praxí, nebo nadšeného začátečníka. Není v tom žádné kouzlo. Prkénko i čepel totiž nesou stopy toho, jak s nimi zacházíte. A těch pár drobností, které vás prozradí, jde naštěstí snadno napravit.
Prkénko ze skla je první varovný signál
První věc, které si profesionál všimne, je materiál prkénka. Skleněné, kamenné nebo mramorové desky vypadají v kuchyni elegantně a snadno se umývají. Pro ostří nožů jsou ale tou nejhorší volbou, jakou si můžete pořídit. Tvrdý povrch čepel při každém řezu obrušuje, takže i drahý nůž rychle otupíte.
Kdo tohle ví, sáhne po dřevu. Dřevěné prkénko je k ostří šetrné a nůž na něm zůstává ostrý mnohem déle. Navíc se podle některých laboratorních studií na dřevě bakteriím daří hůř než na plastu, protože dřevo vysychá a choroboplodným zárodkům nesvědčí. Ať tak či tak, prkénko po každém použití pořádně umyjte a osušte. Kuchař, který u vás uvidí sklo, si tedy rovnou domyslí, v jakém stavu jsou vaše nože.
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Druhý signál je ostrost nože. Panuje rozšířený omyl, že tupá čepel je bezpečnější, protože se s ní člověk tak snadno nepořeže. Skutečnost je přesně opačná. Tupý nůž po potravině klouže, drtí ji, místo aby čistě projel, a mnohem snáz sjede někam, kam nemá. Ostrá čepel udělá řez s minimem tlaku, takže máte nad pohybem plnou kontrolu.
Jestli je nůž ostrý, ověříte si to během chvilky. Ostří projede list papíru bez zaseknutí a měkké rajče nakrájí na tenké plátky, aniž by ho zmáčklo. Tupým nožem rajče jen rozmačkáte. A právě podle toho, jak vaše řezy vypadají, kuchař pozná, jestli za vás dřinu odvádí ostří, nebo hrubá síla.
Ostrost si doma ověříte na měkkém rajčeti: ostrá čepel z něj ukrojí tenké plátky s minimem tlaku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kladivový úchop vás prozradí
Když se pak přece jen podívá na to, jak nůž držíte, přichází třetí velký signál. Většina lidí svírá nůž jako kladivo, celou dlaní. Někdo si k tomu ještě natáhne ukazováček po hřbetu čepele. Obojí je začátečnická chyba. Ruku to zbytečně unavuje a nad nožem ztrácíte kontrolu.
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Profesionálové sahají po štipcovém úchopu. Čepel chytnou ze stran mezi bříško palce a pokrčený ukazovák, v místě u paty, kde přechází do rukojeti. Zbývající tři prsty přitom držadlo jen zlehka přidržují. Nůž se tím stane přirozeným prodloužením ruky, řez je přesnější a zápěstí se tolik nenamáhá. Rozdíl ucítíte hned po pár minutách krájení.
Prsty schované do drápu
Hodně napoví i ruka, kterou surovinu přidržujete. Začátečník ji drží nataženou a konečky prstů má nebezpečně blízko čepeli. Zkušený kuchař prsty pokrčí do takzvaného drápu, konečky schová dovnitř a nůž vede podél kloubů. Ohnuté klouby fungují jako zarážka, o kterou se ostří opře a k prstům se nedostane.
Poznat se dá i to, kde na prkénku pracujete. Kdo umí krájet, drží hrot nože stále na desce a čepel jen houpe nahoru a dolů v jednom místě. Prkénko má proto stopy soustředěné do malé plochy. Zmatené záseky po celé desce naopak ukazují, že nůž při každém řezu poskakuje ve vzduchu.
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Hlavní signály přehledně shrnuje tahle tabulka:
Na čem to kuchař pozná Začátečník Zkušený kuchař Prkénko sklo, kámen nebo mramor dřevo Ostrost nože tupá čepel, která suroviny drtí a klouže po nich ostrá čepel, která projede řez s minimem tlaku Držení nože kladivový úchop celou dlaní kolem rukojeti štipcový úchop, palec a ohnutý ukazováček na čepeli Druhá ruka natažené prsty blízko čepele prsty schované do drápu, konečky uvnitř Stopy na prkénku záseky roztroušené po celé desce řezy soustředěné do jednoho místa Jak u prkénka obstát
Dobrá zpráva je, že se tyhle návyky dají změnit za jediné odpoledne. Vyměňte sklo za dřevěné prkénko a nechte si nože pravidelně brousit, ať máte doma pořád ostrou čepel. Než začnete krájet, dejte pod prkénko navlhčenou utěrku, aby se po lince nesmýkalo.
Pak už jen zkoušejte štipcový úchop a druhou ruku držte v drápu. Kulaté suroviny jako cibule nebo brambora si nejdřív rozřízněte napůl a položte rovnou stranou dolů, aby se nekutálely. Po pár dnech vám to přejde do ruky. A až k vám příště nakoukne někdo zkušený, uvidí na prkénku práci, za kterou se nemusíte stydět.
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Zdroje: https://www.cistedrevo.cz/lifestyle/pouzivat-na-krajeni-drevene-nebo-plastove-prkenko/, https://www.denishenry.cz/centrum-nozu/jak-poznat-ostry-nuz/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/maly-pruvodce-krajenim-jak-krajet-na-platky-nudlicky-ci-nadrobno, https://profikuchar.cz/blog/jak-spravne-krajet-aneb-naucte-se-techniky-krajeni, https://www.ignazrosler.cz/rubriky/rady_a_tipy/jak-pracovat-s-kucharskym-nozem/, https://www.xinzuo.cz/pouziti-nozu/jak-spravne-drzet-kuchynsky-nuz/