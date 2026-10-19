Šéf STK ukázal Astru, jejíž motor ujel přes 270 tisíc km bez velké opravy. V Česku se dá koupit od 35 tisíc korun

Pedro Bastida vede stanici technické kontroly ve španělské Murcii a každý den mu na zvedáku projdou desítky stárnoucích aut. Na Instagramu ale nepředvedl žádné z nich. Ukázal vlastní rodinnou Astru H s dieselem 1.7 CDTI a prohlásil, že motor nikdy nepotřeboval velkou opravu. Video se rozšířilo nejdřív po Španělsku a pak po dalších evropských zemích. Bastida přitom netvrdí, že je auto jako nové, a drobné známky stáří sám přiznává.
Motor Astry má japonský původ a vyráběl se i v Polsku
V říjnu 1999 vydala japonská automobilka Isuzu tiskovou zprávu, ve které oznámila zahájení dodávek nového 1,7litrového dieselu s přímým vstřikováním pro Adam Opel AG. O rok později firma uvedla, že odvozenou verzi vyrábí také její závod Isuzu Motors Polska, a motoru přisoudila velmi dobrou pověst, pokud jde o výkon i spolehlivost. V různých výkonových verzích pak tenhle základ poháněl Astru G, Astru H, Corsu a Merivu. Nejvíc příznivců si získal v Astře H.
Konstrukce je konzervativní: litinový blok, u starších verzí rozvod řetězem a v základních variantách přímé vstřikování bez piezotechniky. Novější diesely postupně nabalovaly další vrstvy emisní elektroniky, kdežto 1.7 CDTI zůstal mechanicky přehledný. Pro majitele dvacet let starého auta to znamená levnější opravy, a to je u takového stáří vlastnost, na které záleží víc než na výkonu.
Svůj výsledek Bastida vysvětluje dvěma zvyky. Olej měnil pravidelně a auto nikdy nestálo celé měsíce bez provozu. Opel v manuálu pro evropské trhy předepisoval servis každých 30 000 km nebo jednou za rok. Na nájezdu přes 270 tisíc kilometrů to dělá nejméně devět servisních prohlídek.
Nejlevnější inzeráty mají najeto víc než Bastidova Astra
Na serveru Sauto se v době, kdy podklady pro tento článek vznikaly, nabízelo kolem třiceti Astr s motorem 1.7 CDTI. Nejlevnější stály zhruba 35 tisíc korun. Šlo o ročníky 2004 až 2006, které mají za sebou přes 300 tisíc kilometrů. Kdo sáhne po nejnižší ceně, kupuje tedy auto s vyšším nájezdem, než má kus z virálního videa, a zpravidla bez jeho známé historie.
Střed nabídky tvoří ročníky 2007 až 2009 za 55 až 80 tisíc korun. Na tachometru mají obvykle 200 až 250 tisíc kilometrů. Nejdražší auta z let kolem 2011 a s nižším nájezdem stojí 100 až 120 tisíc korun.
Třicet inzerátů představuje slušný výběr. Horší je, jak moc se od sebe kusy liší. Některé prodejci nabízejí se servisní knížkou a doloženým českým původem, jiné jen s popisem „jezdí, funguje“ a s nájezdem, u kterého nelze vyloučit stočený tachometr. Nalákat v takové nabídce může i past, a jediné vodítko, které odliší dobrou koupi, je doložená servisní historie.
Spojka se setrvačníkem může spolknout celou cenu auta
Bastidova Astra je rodinné auto s jasnou minulostí, a přesto na ní stáří vidět je. U anonymního kusu z bazaru je rizik víc. Turbodmychadlo a ventil EGR patří u dieselu s nájezdem přes 200 tisíc kilometrů k běžným kandidátům na výměnu. Tuhle hranici přitom překročila už auta ze středu cenové nabídky.
Dvouhmotový setrvačník a spojka vyjdou na desítky tisíc korun, takže u nejlevnějších inzerátů může jejich výměna stát tolik jako samotné auto. V diskuzích majitelů se navíc opakovaně objevují alternátor a elektronika palivového čerpadla. Koroze podvozku je u 16 až 22 let starého auta v českých podmínkách téměř jistá.
První test zvládne i laik přímo na parkovišti: stačí sledovat, jak motor startuje za studena a jestli kouří. Spolehlivější odpověď dá prohlídka na zvedáku s diagnostikou.
Co Astra nabídne tomu, kdo by jinak koupil Golf 1.9 TDI
Volkswagen Golf 1.9 TDI patří do stejné skupiny osvědčených starých dieselů a má podobně početnou základnu spokojených majitelů. Opel u některých verzí Astry uváděl kombinovanou spotřebu kolem 5,0 l/100 km. Dobová tisková zpráva k uvedení motoru dokonce zmiňovala 4,6 l/100 km v tehdejším měřicím cyklu. ADAC naměřil u Golfu 1.9 TDI průměr 5,7 l/100 km. Rozdíl ale vzniká srovnáním tabulkového údaje výrobce s testovacím měřením, takže o tom, které auto skutečně jezdí úsporněji, nerozhoduje.
Golf má v Česku mnohem hustší síť servisů a mechaniky, kteří ho dobře znají. Kdo potřebuje mít opravnu za každým rohem, najde ji snáz pro TDI. Astra 1.7 CDTI je pro kupce levného dieselu alternativa, u které platí všechna výše uvedená varování.
Nových dieselů ubývá. Podle evropského svazu výrobců ACEA tvořily v roce 2025 jen 8,9 % nově registrovaných osobních aut v EU.