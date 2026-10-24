Šéf Porsche odmítá škrty, které navrhl Wolfsburg. Se 4 100 místy navíc by firma rušila celkem 13 000 míst

Zprávu přinesl 19. září 2026 německý deník Handelsblatt. V materiálech, které se připravovaly pro dozorčí radu Volkswagenu, podle listu stojí, že Porsche má režijní mezeru zhruba 700 milionů eur, tedy téměř 18 miliard korun. Podklady ji navrhují zacelit mimo jiné dalším snižováním počtu zaměstnanců. O tom, jak velká má tahle vlna být, se v následujících dnech přeli zaměstnanci, investoři i vedení obou firem.
Proč Wolfsburg nemůže v Porsche propouštět jen tak sám
Volkswagen nepřímo drží 75 % minus jednu kmenovou akcii Porsche a v jeho orgánech má silné zastoupení. Podle pravidel správy Porsche AG ale firmu řídí její vlastní představenstvo a zásadní kroky schvaluje její vlastní dozorčí rada. Wolfsburg tedy může navrhovat, připravovat scénáře a vyvíjet tlak. Propouštění ve Stuttgartu sám nařídit nemůže.
Handelsblatt v navazujícím článku upřesnil, že personální změna je v materiálu vedená jako doporučení, nikoli jako závazné rozhodnutí. Tím se otevřel prostor pro reakci z vedení Porsche.
Ta přišla 21. září 2026. Michael Leiters v interním dopise zaměstnancům napsal: „Nejsou plány na dalších 4 000 míst navíc.“ Odvolal se přitom na balík opatření Future Package, který už dříve schválila dozorčí rada Porsche.
Na stole už leží zhruba 9 000 míst, nový návrh by přišel navrch
Dvě vlny škrtů má Porsche oficiálně potvrzené. První, oznamovaná postupně v letech 2024 a 2025, počítá do roku 2029 s úbytkem asi 3 900 míst. Z toho zhruba 1 900 pozic firma ruší. Zbylých 2 000 míst zmizí tím, že se neprodlouží smlouvy na dobu určitou, takže velká část první vlny se obejde bez klasického propouštění.
Druhou vlnu přinesl Future Package schválený v červenci 2026. Do roku 2035 má odejít dalších 5 000 míst. Balík zároveň obsahuje investici 2,1 miliardy eur do závodů v Zuffenhausenu a Weissachu a prodlužuje ochranu pracovních míst do roku 2035. Zaměstnanci tedy dostali záruky výměnou za to, že se jejich počet bude postupně snižovat.
Obě vlny dohromady dávají zhruba 9 000 míst. Doporučení z Wolfsburgu by k nim přidalo dalších 4 100, celkem by tak Porsche rušilo 13 000 míst. Zprávy z léta 2026 naznačovaly, že by další kolo zasáhlo hlavně management, administrativu a vývojové centrum ve Weissachu, kde se měla přezkoumat asi 30 % kapacit. Rozpad podle závodů a profesí veřejně dostupný není.
Čínské prodeje spadly pod 40 000 aut za rok
V roce 2025 prodalo Porsche v Číně včetně Hongkongu necelých 40 000 vozů, meziročně o víc než čtvrtinu méně. Luxusní značky tam tlačí domácí výrobci, nejvíc u elektromobilů. Pro firmu, která na čínském trhu dlouho stavěla svůj růst, je to ztráta, kterou žádný úsporný program rychle nevyrovná.
Na hospodaření je to vidět. Provozní marže Porsche v roce 2025 klesla na velmi nízkou úroveň, firma odepisovala náklady na strategický obrat a musela snižovat výhled. Volkswagen v září 2025 odepsal goodwill přiřazený Porsche ve výši asi 3 miliard eur a o rok později přidal další odpis kolem 6 miliard eur. Dva odpisy za dvanáct měsíců znamenají, že mateřský koncern výrazně snížil své představy o tom, kolik Porsche vydělá.
Náklady dál zvyšují americká cla. Přechod na elektrický pohon se ukazuje pomalejší a dražší, než firma plánovala, a Porsche proto znovu sází víc na spalovací a plug-in hybridní verze. Přepracovaný produktový plán ale sám stojí peníze. Leiters ve svém dopise vyloučil schválený plán dalších škrtů, existenci tvrdšího scénáře nevyvrátil. S takovými čísly z Číny a z účetnictví má návrh z Wolfsburgu dobrou šanci vrátit se na jednací stůl.
Kde všude koncern VW škrtá a jak si mezitím vede Škoda
Porsche je jen jednou z kapitol velké restrukturalizace. Na valné hromadě Volkswagenu v červnu 2026 zazněl cíl zrušit 50 000 míst napříč značkami Volkswagen, Audi a Porsche a softwarovou divizí CARIAD. Zdaleka největší díl, 35 000 míst, připadá na samotný Volkswagen AG. Audi běží vlastní program, který do roku 2027 počítá s úbytkem až 6 000 míst a do roku 2029 s dalšími 1 500.
Česká Škoda Auto vykázala za rok 2025 rekordní tržby přes 30 miliard eur a provozní zisk 2,5 miliardy eur, zákazníkům dodala přes milion vozů. Přímý dopad restrukturalizace Porsche na české zaměstnance nebo dodavatele veřejné zdroje nepotvrzují. Střednědobý tlak na efektivitu v celém koncernu ovšem vyloučit nejde.
Zájemci o nový vůz Porsche nemusejí kvůli sporu o personální škrty odkládat nákup. Firma má schválený restrukturalizační rámec a dál investuje do německých závodů. Kdo čeká na konkrétní budoucí elektrický model, musí počítat s tím, že se termín jeho uvedení může ještě posunout.