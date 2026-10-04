Šéf NATO Rutte přiznává: na húsíje v Rudém moři Evropa sama nestačí. Převzít břemeno od Američanů jí potrvá deset let

Rutte vystoupil 30. září 2026 na Euronews Defence & Space Summit a vrátil se k operaci Epic Fury, kterou Spojené státy od konce února do poloviny dubna vedly proti íránskému jadernému programu. Evropa podle něj „nebyla schopna zničit jadernou kapacitu Íránu“, protože k tomu neměla potřebné schopnosti. Hned nato přešel k regionu, který se evropského obchodu dotýká mnohem přímočařeji: „O húsíje v Rudém moři bychom se měli starat my, ne Američané.“
Devět mezer, které ani dvacetiprocentní růst rozpočtů nezaplnil
Generální tajemník nemluvil o jedné chybějící lodi nebo o jednom typu střely. Popsal nedostatek, který zasahuje celou vojenskou stavbu. Evropě chybí právě to, bez čeho nejde vést dlouhou námořní a leteckou kampaň: tankování za letu, strategická přeprava, průzkum a sledování, námořní situační přehled, zabezpečené spojení, satelitní kapacity a palivová infrastruktura. K tomu hluboké přesné údery a dostatek munice. Každá z těchto položek představuje samostatný velký průmyslový a rozpočtový závazek, takže žádnou z nich nevyřeší jedna zakázka ani jeden rozpočtový rok.
Peněz přitom do obrany přitéká víc než dřív. Evropské státy a Kanada v roce 2025 zvedly obranné výdaje o dvacet procent proti předchozímu roku a všichni spojenci už plní dvouprocentní hranici HDP. Roky podinvestování a roztříštěné výroby se tím ale smazat nedají. Rutte proto počítá s deseti lety, než bude Evropa schopná nést hlavní tíhu operací, které za ni dnes táhne Washington.
Jádro problému pojmenoval už v červnu na půdě Atlantic Council: Evropa byla příliš dlouho „nadměrně závislá na americké vojenské síle“.
Sedm evropských zemí otevřelo letiště Američanům mířícím na Írán
Během operace Epic Fury vzlétlo z evropských základen čtyři až pět tisíc amerických letadel. Rutte v květnu jmenoval státy, které Spojeným státům poskytly svá letiště: Rumunsko, Portugalsko, Řecko, Itálii, Británii, Francii a Německo. Mezi evropskými spojenci tedy nešlo o okrajovou pomoc dvou nebo tří zemí.
Podoba té pomoci se lišila stát od státu. Rumunsko schválilo americké tankery, monitorovací techniku a satelitní spojení a rozhodnutí prošlo nejvyšší obrannou radou i parlamentem. Portugalsko přiznalo 76 přistání na základně Lajes. V Itálii se kolem základen Sigonella a Aviano rozhořel diplomatický spor, protože Řím trval na tom, že povolil jen technické a logistické lety, a žádné přímé bojové akce.
Úplný veřejný rozpis všech vzletů neexistuje a údaj o čtyřech až pěti tisících zůstává rozpětím, které nejde rozdělit na jednotlivé země. I dílčí příklady však ukazují, co Evropa nabídla: letiště, povolení a logistickou podporu. Průzkum, velení, tankování za letu, zásobování a přesné údery v celé šíři dodaly Spojené státy.
Proč evropská mise v Rudém moři na húsíjské pozice neútočí
Húsíjské hnutí Ansár Alláh opakovaně útočí na mezinárodní obchodní lodě od října 2023. Podle Světové banky prochází průlivem Báb al-Mandab a Suezským průplavem zhruba třicet procent světové kontejnerové dopravy. V březnu 2024 klesl provoz na této trase přibližně na polovinu obvyklého stavu. Lodě, které volily objížďku kolem Afriky, urazily až o 53 procent delší cestu. Česko žádné vlastní lodě v oblasti nemá, odnáší si to ale v cenách, zpožděních a pojištění zboží, které putuje evropskými dodavatelskými řetězci.
Evropská unie v Rudém moři působí od roku 2024 prostřednictvím mise EUNAVFOR Aspides a Rada EU jí v únoru 2026 prodloužila mandát do konce února 2027. Mise Aspides je výslovně obranná. Chrání civilní lodě, doprovází je nebezpečnými úseky a hlídá svobodu plavby. Rutte po Evropě chce víc: aby v regionu dlouhodobě sama udržela odstrašení a zvládla průzkum, zásobování i případné údery proti húsíjským pozicím. Mise postavená na doprovodu lodí na to ze své podstaty nestačí, a dokud tuhle vrstvu nese Amerika, zůstává evropská přítomnost v Rudém moři jen polovinou úkolu.
Právně ovšem nejde o věc kolektivní obrany. Článek 5 Severoatlantické smlouvy se spolu s geografickým vymezením v článku 6 vztahuje především na severoatlantický prostor, takže Česko nemá automatickou povinnost zapojit se do operací v Rudém moři. Takové nasazení by se řídilo Chartou OSN a politickým rozhodnutím vlády a parlamentu. Také u Íránu NATO uvádí, že se neangažovala aliance jako celek. Šlo o jednotlivé spojence a dvoustranné dohody.
Do roku 2035 má obrana spolknout 3,5 procenta HDP, Česko včetně
Proč právě deset let, Rutte podrobně nevysvětlil. Jeho odhad každopádně souzní s plánem, který NATO schválilo: jádrové obranné výdaje mají do roku 2035 dosáhnout 3,5 procenta HDP a generální tajemník tento cíl výslovně spojuje s konkrétními schopnostmi. Rok 2035 leží devět let po jeho zářijovém vystoupení, takže desetiletý horizont s aliančním rozpočtovým plánem zhruba sedí. Evropská komise k tomu vydala bílou knihu Readiness 2030. Ta jako priority jmenuje integrovanou protivzdušnou a protiraketovou obranu, drony a antidronové systémy, vojenskou mobilitu a kybernetický a elektronický boj. Další tři její položky se s Ruttovým seznamem mezer kryjí doslova: dlouhodosahové přesné údery, zásoby munice a strategická přeprava s tankováním za letu.
Na financování má mimo jiné sloužit program SAFE se 150 miliardami eur v dlouhodobých úvěrech. Česká vláda schválila cestu k nejméně třem procentům HDP na obranu do roku 2030. V návaznosti na alianční závazek počítá s 3,5 procenta v čistě obranných výdajích do roku 2035.
Ministerstvo obrany uvádí, že nové české schopnostní cíle se týkají protivzdušné obrany, systémů velení a řízení a logistiky, tedy oblastí, které Rutte označuje za evropské slabiny. Plánů je dost. O tom, jestli se z nich do deseti let stanou skutečné schopnosti, rozhodne tempo výroby a nákupů a také to, jak rychle se podaří odstranit roztříštěnost evropského zbrojního průmyslu. Česko má v programu SAFE schválený plán a na 2,06 miliardy eur dosáhne po podpisu úvěrové smlouvy.