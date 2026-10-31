Šéf hokejového svazu Hadamczik zvažuje kvůli návratu Rusů bojkot mistrovství světa

V pátek 30. října 2026 rozeslal Sportovní arbitrážní soud v Lausanne verdikt, se kterým v evropském hokeji málokdo počítal. Mezinárodní hokejová federace IIHF musí v sezoně 2026/27 pustit ruské reprezentace na pět mistrovství světa. Ještě týž den seděl Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje, ve studiu Radiožurnálu a mluvil o možnosti, kterou by si před pár týdny nikdo nepředstavil: Česko by na šampionát nemuselo odjet. Okamžitě ale přidal podmínku. Samo Česko podle něj rozhodnutí nezvrátí a samostatný bojkot by svazu přinesl vysoké sankce a kritiku hokejového světa. Smysl by dával jen společný krok silných evropských zemí, jako jsou Švédsko, Finsko nebo Norsko. Podle nás je proto bojkot zatím spíš páka a politický tlak než hotový plán. Nejtvrdší střet přitom nemusí přijít v květnu v Německu, ale už v lednu v Ostravě.
Co přesně rozhodl soud v Lausanne
Návrat Rusů nenařídila IIHF. Federace naopak ruské týmy vyřadila a před soudem prohrála. Tříčlenný panel ve složení Giulio Palermo z Itálie (předseda), Ismail Selim z Egypta a Mark Hovell z Británie vyhověl odvolání Ruské hokejové federace. Podle
tiskové zprávy CAS argumenty IIHF o bezpečnosti a ochraně soutěží nebyly podloženy dostatečnými důkazy. Právo sportovců určité národnosti na start mohou podle panelu převážit jen prokázané bezpečnostní obavy.
Verdikt se týká těchto turnajů:
MS juniorů v Kanadě, od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027 MS hokejistek do 18 let v Česku, od 8. do 16. ledna 2027 MS hráčů do 18 let v USA, od 22. dubna do 2. května 2027 MS mužů v Německu, od 14. do 30. května 2027 MS žen v Kanadě, listopad 2027
Hadamczik v rozhovoru tvrdil, že britský rozhodce byl proti a byl přehlasován. Oficiální shrnutí CAS ale mluví o jednomyslném závěru panelu. Jde tedy o tvrzení šéfa svazu, které zveřejněný dokument nepotvrzuje.
Neméně důležité je, co soud neřešil. Nezabýval se neutrálním statusem, organizačními dopady ani náhradními opatřeními. Zatím také vydal jen operativní výrok, podrobné odůvodnění zveřejní později. IIHF ve svém stanovisku uvádí, že verdikt respektuje, ale nesouhlasí s ním. Upozorňuje, že zařazení Rusů vyžaduje úpravy formátů, cestování, ubytování i bezpečnosti, které nejde provést přes noc. Nový los ani upravený rozpis zatím neexistují.
Bojkot dává smysl jen ve smečce
Hadamczik nechce rozhodovat sám. Deníku N řekl, že věc musí projednat výkonný výbor a že čeká i na postoj státu. Zároveň formuloval pravidlo, podle kterého bude svaz uvažovat: pokud evropské země ze šampionátu odstoupí, Česko nemůže být výjimkou. Pro něj je tu morálka víc než sport. Bojkot tedy visí na tom, kdo další bude ochoten jít stejnou cestou.
Proti návratu Ruska se ozvala celá řada svazů, intenzita i ochota k činům se ale liší:
Země Reakce Finsko Rozhodnutí je „naprosto nepochopitelné“, podmínky pro účast Ruska a Běloruska podle svazu nejsou splněny. Hráče ani členy týmu nebude nutit nastoupit na turnaji s nimi. Švédsko „Mimořádně zklamané“, Rusko podle svazu nemůže hrát mezinárodní šampionáty. Šéf svazu ale v rozhlase řekl, že bojkot není řešením. Německo Hostitel mužského MS 2027 návrat odmítá a upozorňuje na bezpečnostní, politické i ekonomické dopady. Rakousko Návrat Ruska jasně odmítá a stojí za IIHF. Lotyšsko Podle veřejnoprávního LSM zákon zakazuje lotyšskému týmu hrát proti týmu agresorské země a státní peníze nemají jít na soutěže s Ruskem či Běloruskem.
Pro Hadamczikovu strategii je tabulka zároveň nadějí i varováním. Finsko svým hráčům de facto otevírá dveře k neúčasti a Lotyšsko je k ní vázáno vlastním zákonem. Švédsko, které Hadamczik zařadil mezi klíčové spojence, ale veřejně od bojkotu couvá. Bez Švédů by „silný evropský blok“ ztratil podstatnou část váhy. Jednotný postup zatím potvrzený není.
Ostrava: místo, kde se verdikt střetne se státem
Debata o bojkotu se točí kolem mužského MS v Německu, nejbližší test ale čeká Česko doma. Od 8. do 16. ledna 2027 hostí RT TORAX ARENA v Ostravě-Porubě mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj je v pokročilé přípravě a vstupenky se prodávají: základní lístky stojí od 100 Kč, se zhoršenou viditelností 50 Kč, balíčky na play-off 300 Kč, respektive 150 Kč, a finálový den 390 Kč, respektive 200 Kč.
Tady se míchají tři roviny, které je potřeba držet odděleně.
Sportovní rovina. Verdikt CAS zavazuje IIHF jako organizátora soutěží. Ruské hokejistky do 18 let tak mají ze sportovního hlediska nárok na start.
Státní rovina. CAS neuděluje česká víza a nepřepisuje rozhodnutí vlády. Podle usnesení vlády č. 683 ze září 2023 Česko souhlasí se zákazem účasti týmů reprezentujících Rusko a Bělorusko na sportovních akcích v ČR i se zákazem jejich symbolů. Vládní pravidla přitom rozlišují týmy reprezentující tyto státy a jednotlivce v neutrálním režimu. Ministerstvo zahraničí navíc výrazně omezuje vízové služby pro občany Ruska a Běloruska a ruským občanům se schengenským vízem neumožňuje vstup kvůli turistice, sportu nebo kultuře. Ministr Boris Šťastný to v rozhovoru pro iDNES.cz shrnul stroze: pokud vláda usnesení nezruší, „nemohou k nám“. O konkrétních vízových žádostech ruských hráček zatím nic veřejně známo není. Podle současných pravidel jim ale v cestě stojí jak vízová omezení, tak vládní usnesení.
Pořadatelská rovina. Právě tady je Český hokej nejzranitelnější. Generální sekretář svazu Jan Černý říká, že CAS nemůže přepsat rozhodnutí státu. To platí. Pravidla IIHF ale počítají s tím, že pořadatel své závazky splní. Pokud by turnaj nešlo uspořádat podle zadání, může federace sáhnout k pokutám, náhradám a v krajním případě k odebrání pořadatelských práv.
Kompromisem by mohl být start bez vlajky a hymny. Šťastný ho považuje za maximální možný ústupek, pokud by k ruské účasti v Česku vůbec došlo. Černý neutralitu u týmů odmítá jako „absurdní představu“, protože jde pořád o mužstva složená z ruských státních příslušníků. Ministr oznámil protest a napsal prezidentovi IIHF i Hadamczikovi. Sám ale připustil, že pro národní svazy bude kvůli pokutám těžké verdikt nerespektovat. Svaz mezitím podle oficiálního vyjádření analyzuje právní i praktické dopady. Jeho postoj k ruské účasti se nemění.
Podle nás je ostravský turnaj nejsilnější českou kartou. U mužského MS v Německu může Česko pohrozit jen tím, že nepřijede. U lednového šampionátu má stát v rukou přímé nástroje, tedy víza a vládní usnesení. Na ně arbitráž v Lausanne nedosáhne. Konflikt se tím přesouvá z ledu na stůl IIHF, která bude muset vyřešit, co dělat s pořadatelem, jehož vláda soupeře do země nepustí.
Kolik by vzdor stál
Hadamczik i Šťastný mluví o „obrovských“ pokutách. Konkrétní čísla obsahují
stanovy IIHF pro období 2024 až 2028. Za odstoupení potvrzeného účastníka bez vyšší moci hrozí: MS mužů: zhruba 1,3 milionu Kč MS juniorů: zhruba 650 tisíc Kč MS žen: zhruba 195 tisíc Kč ostatní šampionáty: zhruba 130 tisíc Kč
Při pozdním oznámení se částka zdvojnásobuje. Pravidla pro pořádání akcí navíc umožňují vyměřit účastníkům za neplnění povinností pokuty až zhruba 2,6 milionu Kč, pořadatelům až kolem 7,8 milionu Kč. K tomu mohou přibýt nároky na náhrady a ztráta pořadatelských práv.
Samotná pokuta za vynechání mužského MS by Český hokej nepoložila. Dá se ale čekat, že nejdražší by byl až součet: sankce, náhrady, zmařené organizační náklady v Ostravě a pošramocená pověst pořadatele. Česko patří k zemím, které velké turnaje IIHF pořádají pravidelně, a právě tuhle pověst by mohl dlouhý spor s federací nahlodat. Pro hráče by bojkot znamenal ztrátu vrcholné akce, pro fanoušky nejistotu kolem lednového turnaje, případně mužské mistrovství v Německu bez českého týmu. Nic z toho zatím není rozhodnuté.
Podobné spory přitom nemusí dopadnout stejně. Jen dva týdny před hokejovým verdiktem, 13. října 2026, potvrdil CAS vyloučení ruských dospělých týmů z curlingu. World Curling tam uspěl s argumenty o narušení soutěží, odmítaných zápasech, problémech hostitelů a vízech. Soud každý případ posuzuje podle pravidel dané federace a hokejová IIHF podle panelu svá tvrzení nedoložila.
Hadamczik teď čeká na výkonný výbor, na vládu a na telefonáty ze Stockholmu, Helsinek a Osla. Dřív než v Německu se ale rozhodne v Ostravě, kde o vstupu ruských hokejistek nakonec rozhodnou vízové úřady.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek