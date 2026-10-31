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Šéf hokejového svazu Hadamczik zvažuje kvůli návratu Rusů bojkot mistrovství světa

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Dennívýzva
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Arbitrážní soud CAS otevřel ruským hokejistům cestu na pět šampionátů. Prezident svazu Alois Hadamczik připouští neúčast Česka, ale jen spolu s dalšími zeměmi.
Šéf hokejového svazu Hadamczik zvažuje kvůli návratu Rusů bojkot mistrovství světa

Šéf hokejového svazu Hadamczik zvažuje kvůli návratu Rusů bojkot mistrovství světa

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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