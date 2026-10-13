Šéf chce slyšet, že používáte AI? Téměř polovina zaměstnanců si raději vymýšlí

Umělá inteligence se ve firmách stala téměř povinným symbolem moderní práce. Kdo používá ChatGPT, Copilot nebo další AI nástroje, působí produktivně a technologicky připraveně. Jenže nové výsledky společnosti Visier ukazují nepříjemnou stránku tohoto trendu. Část zaměstnanců totiž raději předstírá, že AI využívá více, než je tomu ve skutečnosti.
Průzkum mezi 1 000 zaměstnanci na plný úvazek ve Spojených státech zjistil, že 48 procent respondentů své používání AI nebo zkušenosti s ní alespoň někdy přehání před kolegy či vedením. Dalších 45 procent cítí tlak, aby AI v práci používali, přestože si nejsou jistí, zda ji dokážou využít efektivně.
Nejde přitom o okrajový problém. Více než polovina dotázaných, konkrétně 54 procent, tvrdí, že AI během posledních dvou let výrazně změnila jejich pracovní pozici nebo kariéru.
Firmy chtějí AI, ale často nevědí proč
Největší paradox se objevuje při pohledu na samotné zaměstnavatele. Zatímco firmy od lidí očekávají používání AI, zaměstnanci často nemají jasno v tom, jaká je vlastně firemní strategie.
Podle Visier 32 procent pracovníků tvrdí, že jejich zaměstnavatel nemá jasný plán, jak AI ovlivní pracovní místa. Dalších 27 procent ani neví, zda nějaký takový plán existuje. Dohromady tak 59 procent zaměstnanců nevěří, že firma má jasnou strategii, případně o ní vůbec neví.
Zde vzniká prostředí, ve kterém je jednodušší říct „ano, používám AI“ než přiznat, že člověk teprve zjišťuje, k čemu mu může být dobrá.
Visier pro tento jev používá označení „performative AI“. Nejde tedy o skutečné zavádění umělé inteligence do práce, ale spíše o demonstraci jejího používání před vedením. Zaměstnanec má ukázat, že drží krok s dobou, i když mu AI ve skutečnosti příliš nepomáhá. Pro firmy je to zásadní problém. Pokud totiž vedení hodnotí úspěšnost zavádění AI podle toho, kolik zaměstnanců tvrdí, že ji používají, může pracovat s výrazně zkreslenými čísly.
Zaměstnanci nechtějí zákaz AI. Chtějí vědět, co s ní dělat
Z průzkumu zároveň nevyplývá, že by zaměstnanci umělou inteligenci odmítali. Naopak. Nejčastěji žádají více školení a jasnější informace. Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje AI dovedností chce 32 procent respondentů, větší transparentnost vedení pak 31 procent. Pouze zhruba pětina, 21 procent, rozhodně souhlasí s tím, že jim zaměstnavatel poskytuje dostatečné školení a podporu.
Výrazná zůstává také obava o pracovní místa. Ztráty zaměstnání kvůli AI se bojí 24 procent dotázaných. Celkem sedm z deseti respondentů uvádí alespoň nějakou obavu z negativního dopadu umělé inteligence na svou kariéru.
Podle Andrey Derler, která ve Visier působí v oblasti výzkumu, zaměstnanci nechtějí být před změnami způsobenými AI schováváni. Chtějí spíše dostat znalosti a informace potřebné k tomu, aby se s nimi dokázali vypořádat.