Seemanová o triumfu na plaveckém ME: Je to pro mě asi nejcennější zlatá medaile

Okolo jedenácté hodiny dopoledne přistála na pražském letišti česká výprava mířící z pařížského plaveckého mistrovství Evropy. Letošní početná výprava byla mimořádně úspěšná především díky dvěma zlatým umístěním od Barbory Seemanové a Miroslava Knedly.
Zlaté medaile nejprve jako tajná přání
Sama hlavní trenérka české reprezentace Petra Škábová přiznala, že na medailové umístění Seemanové před mistrovstvím myslela. „Já jsem samozřejmě tajně věřila ve třetí zlatou v řadě od Báry Seemanové. Taky jsem ale měla sen i o další medaili a ten samozřejmě Mira překonal. Takže si určitě myslím, že tahle zlatá medaile je něco navíc, a že je to opravdu skvělé.“
Podle zlaté medailistky evropského mistrovství a úspěšné olympioničky Seemanové je tohle asi její nejcennější zlatá vůbec. „Určitě si téhle zatím vážím nejvíc, protože ten skok v čase, který byl, tak byl samozřejmě největší. Jsem taky o něco starší, takže si myslím, že si všechno ještě víc uvědomuju. A samozřejmě je to několikátá zlatá v řadě, takže o to víc je to pro mě cennější.“
Za úspěchem stojí postupná práce v sezoně
Podle informací trápily plavkyni v zimní sezoně zdravotní problémy, ani ty však triumfu nezabránily. „S trenérem jsme pracovali na tom, abych se dostala zpátky do nějaké formy, aby se zpátky dostala na ty časy, které potřebujeme, a myslím si, že ten trénink nám postupně ukazoval, že jsme na správné cestě.“
Velkým úspěchem bylo letošní evropské mistrovství také pro Miroslava Knedlu, který si oproti loňskému Lublinu spravil chuť a dosáhl na zlato ze znakařské padesátky. „Být mistrem Evropy je pro mě šílený zážitek. Měl jsem cíl umístit se alespoň na nějaké pozici, a tak si myslím, že to hezky vyšlo. I když jsem to tedy nečekal,“ líčil plavec Knedla při tiskové konferenci po návratu z šampionátu.
Zajímavostí je, že se plavci ze skupiny vždy před velkou sezonou sází mezi sebou o své výsledky. Vítězstvím na stometrové trati volným způsobem tak Seemanová vyhrála nad Čejkou a ten jí měl vyplatit „samým dobrým jídlem“.
Svými výsledky příliš nezaostali ani další čeští plavci. Barbora Jeníčková, která byť neslavila medailové umístění, je novou držitelkou českého národního rekordu na stometrovou trať volným stylem. Znakař Jan Čejka skončil potom pátý na dvousetmetrové trati.
Podle obou medailistů byla také velmi důležitá podpora blízkých, kteří fandili přímo v Paříži na šampionátu.