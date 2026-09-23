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Sedmnáctiletý Miloš poznal svého vraha v roce 1998 v klubu. O několik hodin později ležel mrtvý v suterénu paneláku

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Sedmnáctiletý Miloš našel na hradeckém sídlišti smrt po náhodném setkání s mužem z Ústí nad Labem. Ranní nález na chodbě odhalil následky noční potyčky.
Panelový dům v Hradci Králové. Ilustrační snímek k případu z roku 1998.

Panelový dům v Hradci Králové. Ilustrační snímek k případu z roku 1998.

Zdroj: FOTO:Lukáš Nekolný, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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