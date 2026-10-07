Sedm zlatých a jedna lví rodina. Hradečanky ovládly světový šampionát

Když se v Katovicích rozezněla česká hymna, nebylo to pro
Natálii Vodu jen potvrzení výsledku. Za sedmi tituly mistryň světa viděla hlavně roky práce, slzy, pot, nespočet opakování a také lidi, kteří kolem Lions Academy vytvořili něco, čemu sama říká lví rodina.
„ Jsem nesmírně pyšná na naše děti a na můj tým trenérek,“ říká zakladatelka a hlavní vedoucí hradecké akademie. Právě pohled na její svěřenkyně je podle ní okamžikem, kdy si uvědomuje, že se podařilo něco výjimečného.
Do Katovic letos odjelo 52 závodnic Lions Academy. Nastoupily ve dvanácti soutěžních kategoriích a hned sedmkrát se dostaly až na nejvyšší stupínek. Zlato získaly v defilé pom kadet a junior, velkých formacích pom kadet a junior, dvojicích pom kadet a junior a také v sólové disciplíně acrobatic baton senior.
K tomu přidaly dvě druhá místa, dvě pátá a jedno šesté.
Naše budoucnost je ve správných rukou — Natálie Voda, zakladatelka Lions Academy
Největším překvapením byly pro
Natálii Vodu podle jejích slov dvě zlaté medaile v nejmladší kategorii kadet. Právě v nich vidí budoucnost akademie. „Byl to pro nás krásný ukazatel, že naše budoucnost je ve správných rukou,“ říká. Na ploše jsou tři minuty. Příprava trvá půl roku
Mažoretkový sport může zvenčí působit jako krátké vystoupení plné hudby, kostýmů a třpytek. Za těmi několika minutami na ploše se ale podle hlavní vedoucí akademie skrývá mnohem víc.
Jedna soutěžní choreografie vzniká přibližně půl roku a během sezony se dál upravuje a zdokonaluje. Kolikrát ji závodnice před mistrovstvím odtrénují, už
Natálie Voda nedokáže ani odhadnout. „Nesčetněkrát. Takový údaj ani nedokážu spočítat,“ směje se.
Oficiální tréninky mají dvakrát týdně po dvou hodinách. Před soutěžemi přibývají víkendová soustředění a dívky, které soutěží v sólových formacích, mají další individuální tréninky.
A nejde přitom jen o naučenou choreografii. Závodnice musí zvládnout stres, výraz, práci s náčiním, akrobatické a gymnastické prvky, zvedačky i přesné postavení ve formacích. Současně musí vnímat své spolutanečnice a bezpečnost celé sestavy.
„ Jsme v estetickém sportu, takže se musí hlídat, jaký výrazový dojem ze sebe předává. Musí si hlídat bezpečnost při akrobatických a gymnastických prvcích, pamatovat si všechny detaily a zvládnout halu natřískanou diváky,“ popisuje Voda. Tančíme s třásněmi a naše lvice dokázala vyhrát i s náčiním baton (hůlkou). — Natálie Voda, zakladatelka Lions Academy
Jedním z nejvýraznějších katovických výsledků pro ni bylo vítězství
Denisy Plockové v sólovém acrobatic baton. Lions se totiž běžně věnují především třásním, nikoli hůlce. Přesto právě jejich svěřenkyně dokázala v této disciplíně zvítězit.
Acrobatic baton neboli tanec s náčiním baton (hůlkou).
Budíček brzy ráno, hala až do noci
Světový šampionát navíc není jen samotné vystoupení. Závodní den začíná brzy ráno. Česání, snídaně, cesta do haly kolem sedmé, poslední zkoušky a pak další hodiny příprav. Líčení, kamínky, třpytky.
Na výsledky se někdy čeká celý den. V Katovicích přišlo vyhlášení až kolem desáté večer. Na ubytování se výprava vracela kolem půlnoci a další den začínal podobně.
„ Není to žádný med. Často lidi poukazují na náš sport, jako že je to pohodička, ale ten režim na šampionátech je opravdu psychicky i fyzicky náročný,“ říká zakladatelka Lions.
Zákulisí přitom netvoří jen trenérky a závodnice. Akademii pomáhá také fanclub, který připravuje svačiny a stará se o podporu týmu. Trenérky se zase snaží dívky před vystoupením co nejvíc aklimatizovat na prostředí a vytvořit atmosféru, ve které se budou cítit bezpečně.
Všichni jsme plakaly a skákaly štěstím — zakladatelka a hlavní vedoucí Lions Academy
A pak přijde výsledek.
„ Jaká trenérka, takové děti. Všichni jsme plakaly a skákaly štěstím,“ popisuje Voda reakci po vyhlášení.
Radost z úspěchu se neobejde bez velkých emocí.
Začalo to snem tří kamarádek
Dnes už má Lions Academy za sebou světové úspěchy. Na začátku ale nebyly medaile. Byl to sen tří kamarádek, které chtěly dělat věci trochu jinak.
„ Spousta kroužků a sportů se přehoupla na stranu udělat si z toho business. My z toho chtěly vytvořit rodinnou komunitu,“ vysvětluje Voda.
První soutěž, na kterou s Lions vyrazily, se přitom konala symbolicky právě v Hradci Králové.
Natálie Voda dodnes vzpomíná na okamžik, kdy moderátor poprvé vyslovil název jejich týmu. „Byla jsem šťastná a dojatá,“ vzpomíná.
Tehdy už prý dokázala přemýšlet o tom, že jednou budou stát na světovém šampionátu. Důvěru jí dával především tým kolem ní – trenérky i samotné závodnice.
Dnes přiznává, že těžší než být trenérkou je být zakladatelkou klubu. Neustále hledá nové způsoby, jak akademii vést a posouvat.
„Myslím, že to bude celoživotní sebevzdělávání, ale neměnila bych,“ říká.
Od svých svěřenkyň se zase naučila nevzdávat se a lépe si uspořádat priority. Tedy vědět, co je skutečně důležité pro to, aby člověk mohl dělat svůj sport s láskou a radostí.
"Na mažoretkovém sportu krásné to, že jde o všestranný sport." Lvice z Hradce
Název
Lions nebyl podle Vody vybraný náhodou. Lev měl akademii od začátku spojovat s Hradcem Králové. Sama je rozená Hradečanka a zároveň ve znamení lva. „Duše Hradce je v naší akademii stoprocentně,“ — Natálie Voda, zakladatelka a hlavní vedoucí Lions Academy
„ Duše Hradce je v naší akademii stoprocentně,“ říká.
Hradec Králové podle ní akademii pomáhá také finančně. Díky podpoře si mohou dovolit nakupovat pomůcky nebo pořádat workshopy.
Sedm světových titulů tak pro Lions není jen hezké číslo. Za každým z nich jsou měsíce tréninku, organizace a práce lidí, kterou divák na tribuně nevidí. A zdaleka nejde jen o samotné trenérské hodiny.
„ Pro nás práce nekončí v tělocvičně,“ upozorňuje Voda.
Trenérky hledají hudbu, téma i kostýmy, připravují choreografie a organizují výjezdy na šampionáty. Některé cesty přitom znamenají zařídit dopravu a další zázemí pro stovku lidí i více.
A právě to je část práce, kterou podle Vody rodiče často při pohledu na tříminutové vystoupení nevidí.
Sedm titulů není konečná
Katovický úspěch ale podle Natálie Vody nemění to nejdůležitější, o co se Lions snaží. Akademie by jednou chtěla mít vlastní prostory. Nejen pro své závodnice, ale také pro další aktivity určené veřejnosti.
V hlavě už má cvičení pro maminky s dětmi, aktivity pro dospělé, vzdělávání, tábory nebo workshopy. K uskutečnění těchto plánů ale potřebuje další podporu.
A co by si měla děvčata z mistrovství světa odvézt kromě medailí?
„ Zážitky. Ty jsou nejdůležitější. I ty smutnější. Každý z nich zapadne jako puzzle do našeho životního příběhu,“ říká Voda.
Možná právě v tom je příběh Lions Academy nejvíc. Zlaté medaile se dobře vyjímají ve výsledkové listině. Pro
Natálii Vodu jsou ale důležitější lidé, kteří k nim společně došli.