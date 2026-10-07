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Sedm zlatých a jedna lví rodina. Hradečanky ovládly světový šampionát

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Lions Academy přivezla z mistrovství světa v Katovicích sedm zlatých medailí a dvě stříbrné. Za úspěchem 52 hradeckých závodnic ale stojí také roky práce, kolektiv trenérek a především vize zakladatelky Natálie Vody.
Sedm zlatých a jedna lví rodina. Hradečanky ovládly světový šampionát

Sedm zlatých a jedna lví rodina. Hradečanky ovládly světový šampionát

Zdroj: Archiv Natálie Vody
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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