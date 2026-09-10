Sedm trvalek do rohu zahrady, které kvetou od jara do podzimu. Nezalévají se, nehnojí a vydrží roky bez jediného zásahu

Better Homes & Gardens publikoval zahradní plán nazvaný „Corner of Perennials“, kompaktní rohový záhon o rozloze zhruba 8,4 m², osázený dvanácti sazenicemi sedmi druhů trvalek. Slib zní lákavě: jednou vysadit, pár let se těšit z květů od května do října a přitom netrávit víkendy s konví a pytlem hnojiva. Prověřili jsme, jak tahle sedmička obstojí v českých podmínkách, kolik za ni zaplatíte a kde přesně hledat slabinu, o které se v původním plánu moc nemluví.
Sedm trvalek v jednom záhonu: co přesně BHG doporučuje vysadit
Původní plán Better Homes & Gardens pracuje s následující sestavou:
Rostlina Kultivar Počet kusů Hlavní doba kvetení Šanta ( Nepeta × faassenii) „Blue Wonder“ 2 pozdní jaro – léto Mavuň ( Centranthus ruber) var. coccineus 3 pozdní jaro – podzim Kosatec sibiřský ( Iris sibirica) „Caesar’s Brother“ 1 červen – červenec Krásnoočko ( Coreopsis verticillata) „Zagreb“ 2 léto Kopretina velkokvětá ( Leucanthemum × superbum) „Alaska“ 1 léto Rozchodník ( Sedum spectabile) „Brilliant“ 2 pozdní léto – podzim Boltonie ( Boltonia asteroides) „Snowbank“ 1 pozdní léto – časný podzim
Dohromady dvanáct sazenic. Kvetení funguje jako štafeta: modrofialová šanta a červená mavuň otevírají sezónu, kosatec přidává tmavě fialový akcent v červnu, žluté krásnoočko a bílá kopretina drží letní měsíce, načež rozchodník s boltonií převezmou scénu na přelomu léta a podzimu. Žádný z těch sedmi druhů ovšem nekvete nepřetržitě celou sezónu; efekt „od jara do podzimu“ vzniká právě překrýváním vln, nikoli permanentním rozkvětem každé rostliny.
BHG navíc zmiňuje volitelnou cibulovinovou vrstvu (sněženky, hyacinty, tulipány a narcisy), která pokrývá rané jaro. Bez ní hlavní květní efekt sedmice startuje až v květnu.
Kolik práce záhon opravdu vyžaduje v prvním roce i potom
Původní plán otevřeně přiznává, že první sezóna je kritická. Čerstvě vysazené trvalky potřebují zálivku obden po dobu prvních dvou týdnů, poté zhruba 2,5 cm vody týdně po zbytek vegetačního období. K tomu pravidelné odplevelování, dokud se trsy nezapojí a nevytvoří přirozenou bariéru proti plevelům.
Od druhého roku se situace výrazně mění. Zakořeněná šanta, mavuň, krásnoočko i rozchodník patří mezi vyloženě suchovzdorné druhy a zvládnou běžná suchá období bez přídavné vláhy. Kosatec sibiřský po ujmutí snese i sušší epizody, byť v horku ocení občasné přilití. BHG přesto i pro zaběhnutý záhon doporučuje hlubokou zálivku při delších vedrech.
Hnojení? Magazín ho nedoporučuje rutinně, jen pokud rozbor půdy ukáže deficit. Právě v tomhle spočívá hlavní výhoda oproti letničkám. Každoroční kompletní dosadbu maceškových a petuniových záhonů nahradíte jednorázovým založením kostry, která se vrací sama. Většinu úsilí přesunete do prvního roku a do přípravy stanoviště.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kde v Česku sehnat přesné kultivary a kolik zaplatíte
Všech sedm kultivarů je v českých e-shopech a specializovaných trvalkových zahradnictvích dohledatelných. Kompletní sortiment pod jednou střechou v hobby marketu ale nečekejte, zejména boltonie „Snowbank“ spadá spíš do nabídky specializovanějších prodejců.
Orientační ceny za kus v českých e-shopech:
„Blue Wonder“ (šanta) – 125 Kč „Caesar’s Brother“ (kosatec) – od 159 Kč „Zagreb“ (krásnoočko) – 89 Kč „Alaska“ (kopretina) – 69 Kč „Brilliant“ (rozchodník) – cca 70 Kč „Snowbank“ (boltonie) – cca 80 Kč „Coccineus“ (mavuň) – od 89 Kč
Za dvanáct sazenic podle plánu BHG vychází celková částka přibližně na
1 000 až 1 300 Kč bez dopravy a bez volitelných cibulovin. Ve srovnání s každoročním nákupem letniček za několik stovek se investice vrátí už ve druhé sezóně. Která trvalka je nejslabším článkem sestavy, a proč na tom záleží
Většina sedmičky patří mezi dlouhověké a bezproblémové druhy. Šanta roste spolehlivě roky, mavuň se v propustné půdě drží bez potíží, rozchodník přečká téměř cokoli a boltonie si vystačí s minimem pozornosti. Jenže kopretina „Alaska“ do téhle kategorie nezapadá.
Spolek českých perenářů upozorňuje, že velkokvěté kopretiny bývají krátkověké a vyžadují obnovu přibližně po třech letech. Mají vyšší nároky na vodu i živiny a v extrémním suchu trpí jako první. Kdo chce skutečně minimální údržbu, měl by s tímhle druhem počítat jako s jedinou položkou, kterou občas dosadí; zbytek sestavy drží.
Důležitá je i volba stanoviště. Celá kompozice stojí na plném slunci, v zahradnické praxi zhruba šest a více hodin přímého osvětlení denně. V polostínu šanta i krásnoočko ztrácejí kompaktnost a nasazují méně květů, boltonie hrozí poléháním a kopretina se stává ještě problematičtější. Slib bohaté a dlouhé sezóny tím výrazně slábne.
Jak rohový záhon vrstvit, aby vypadal celou sezónu živě
Rohová dispozice dává kompozici přirozenou logiku: ke dvěma hranám (plot, zeď, živý plot) směřují vyšší druhy, dopředu nižší polštáře. Boltonie „Snowbank“ a kosatec „Caesar’s Brother“ tvoří zadní vertikálu, mavuň a krásnoočko zaplňují střed, šanta „Blue Wonder“ lemuje přední okraj. Rozchodník „Brilliant“ a kopretina „Alaska“ doplňují prostřední pásmo.
I mimo období květu záhon drží vizuální hodnotu. Kosatec nabízí dekorativní meče listů, rozchodník strukturální hmotu sukulentních růžic a boltonie lehkou vzdušnou vertikálu. BHG navíc uvádí, že plán lze přizpůsobit, zvětšovat přidáním rostlin nebo zmenšovat jejich ubráním. Při zachování slunného a propustného stanoviště může stejná sestava fungovat podél plotu, u cesty nebo před zdí. Změní se proporce, princip zůstane.
Ideální doba výsadby v českých podmínkách připadá na duben až květen, kdy mají sazenice celé léto na zesílení před zimou. Zóny mrazuvzdornosti většiny uvedených kultivarů (3–9) pokrývají české polohy spadající typicky do zón 5–6 bez potíží, s výjimkou kopretiny, u které se vyplatí počítat s občasnou obměnou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková