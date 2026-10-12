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Sedm mandátů pro sedm stran i nečekané porážky. Jste spokojeni s výsledkem voleb?

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Komunální volby na jihu Čech přinesly několik překvapení. V Budějicích převzalo vedení Naše Česko, v Soběnově si sedm kandidátních listin rozdělilo sedm mandátů. Dosavadní starosta Tábora neobhájil mandát, podobně jako současná starostka v Boršově nad Vltavou. Jak hodnotíte výsledek voleb?
Sedm mandátů pro sedm stran i nečekané porážky. Jste spokojeni s výsledkem voleb?

Sedm mandátů pro sedm stran i nečekané porážky. Jste spokojeni s výsledkem voleb?

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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