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Sedm let v Tibetu: Pomoc od Richarda Gera, sestra dalajlámy před kamerou a tajnosti před čínskými úřady

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Při natáčení filmu Sedm let v Tibetu museli živí jakové dostat vlastní pasy. Tvůrci navíc těsně před premiérou řešili hrdinovu nacistickou minulost.
Sedm let v Tibetu

Sedm let v Tibetu

Zdroj: FOTO:© 1997 TriStar Pictures & Mandalay Entertainment, distr. FILM+
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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