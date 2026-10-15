Sedm let v Tibetu: Pomoc od Richarda Gera, sestra dalajlámy před kamerou a tajnosti před čínskými úřady

Sedm let v Tibetu, FOTO: © 1997 TriStar Pictures & Mandalay Entertainment, distr. FILM+ Sedm let v Tibetu, FOTO: © 1997 TriStar Pictures & Mandalay Entertainment, distr. FILM+ Sedm let v Tibetu, FOTO: © 1997 TriStar Pictures & Mandalay Entertainment, distr. FILM+ Sedm let v Tibetu, FOTO: © 1997 TriStar Pictures & Mandalay Entertainment, distr. FILM+ Sedm let v Tibetu, FOTO: © 1997 TriStar Pictures & Mandalay Entertainment, distr. FILM+ Sedm let v Tibetu, FOTO: © 1997 TriStar Pictures & Mandalay Entertainment, distr. FILM+
Při natáčení dobrodružného snímku Sedm let v Tibetu z roku 1997 si filmaři potrpěli na maximální autenticitu. Kulisám vybudovaným v Jižní Americe dodali život živí jakové, z nichž každý musel pro cestu přes hranice získat vlastní pas s fotografií a otisky zubů. Útěk z tábora do tajemné Lhasy
Rakouský horolezec Heinrich Harrer a jeho přítel Peter Aufschnaiter chtějí zdolat himálajský vrchol Nanga Parbat. Plány jim překazí válka a oba muži končí v britském zajateckém táboře. Dvojici se podaří uprchnout a po vyčerpávajícím pochodu drsnými horami dorazí až do tibetské Lhasy. Zde se Harrer postupně sblíží s mladým dalajlámou a stane se jeho učitelem.
Tvůrci do role matky mladého duchovního vůdce obsadili Jetsun Pemu. Ta je ve skutečném životě přímou sestrou čtrnáctého dalajlámy, na plátně tak ztvárnila svou vlastní matku. Účast na projektu zvažoval také herec Richard Gere, který sice roli nezískal, ale pro filmaře zajistil drobnou laskavost. Hotový scénář poslal samotnému dalajlámovi ke schválení.
Tajný štáb a zvířata s doklady
Režisér Jean-Jacques Annaud vybudoval filmovou podobu města Lhasa v argentinském podhůří And. Právě do této lokace nechal štáb složitě importovat desítky živých jaků, pro které úřady vystavily kompletní cestovní doklady včetně identifikace chrupu.
Do samotného Tibetu pak režisér potají vyslal menší štáb. Propašované materiály z této cesty nakonec tvoří zhruba dvacet minut hotového filmu. Filmaři celou akci úspěšně tajili před čínskými úřady i veřejností ještě dva roky po premiéře.
Nepřipravený herec a urážka od předlohy
Při práci před kamerou museli herci občas čelit zcela nečekaným situacím. Během natáčení jedné z vyhrocených scén srazí Harrer v podání Brada Pitta postavu jménem Ngawang prudce k zemi. Režisér herce BD Wonga na tento fyzický útok úmyslně neupozornil. Jeho překvapené rozčílení v prachu proto není vůbec hrané.
Brad Pitt schytal kritiku ze dvou stran. Magazín Empire zařadil jeho rakouský přízvuk na třetí místo v žebříčku nejhorších filmových akcentů všech dob. Skutečný Heinrich Harrer navíc na adresu hollywoodské hvězdy poznamenal, že Pitt byl pro roli velmi špatnou volbou, protože on sám vypadal v daném věku mnohem lépe.
Zatajená minulost u SS a zákaz vstupu
Snímek čerpá z Harrerovy autobiografie, těsně před premiérou se ale objevily informace o horolezcově temné historii. Vyšlo najevo, že sloužil u jednotek SS, k sňatku potřeboval osobní povolení od Heinricha Himmlera a ženil se v nacistické uniformě. Po protestech židovských organizací filmaři hotové dílo narychlo upravovali, aby tuto skutečnost alespoň okrajově zmínili. Skutečný dalajláma ovšem s Harrerem nepřerušil přátelské styky ani po tomto odhalení.
Ústřední herecká dvojice Brad Pitt a David Thewlis si filmem vysloužila od čínské vlády zákaz vstupu do země. Tamním úřadům vadilo především arogantní chování čínských důstojníků na plátně a kladné vyobrazení dalajlámy. Pitt se do Číny podíval až o devatenáct let později při propagaci jiného snímku.
Dobrodružný film Sedm let v Tibetu vysílá stanice FILM+ 15. října od 19:20.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).