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Šedesát let péče o vodu přibližuje výstava na žatecké radnici

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Vodní dílo Jezeří, plánovaná nádrž Kryry i revitalizace řeky Bíliny. Tyto a další projekty představí výstava na radnici v Žatci, která se otevře…
Zatec

Zatec

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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