Šedesát bytů v Ústí nad Labem se musí do konce září vyklidit, rodiny neví, kam jít

Majitelka dvou domů v ústecké Klíšské ulici se rozhodla objekty prodat a požaduje jejich vyklizení do 30. září. V celkem šedesáti bytech přitom stále žijí nájemníci, včetně rodin s dětmi, z nichž někteří nevědí, kam se přesunou. Situaci jako první zmapoval server Romea.cz.
Zástupce majitelky David Obořil novinářům vysvětlil, proč k prodeji došlo. Dluhy na nájemném dosáhly přibližně milionu korun a majitelka nemá prostředky na provoz domů. Nájemní smlouvy byly od začátku uzavírány vždy na tři měsíce, protože nebylo jasné, kdy k prodeji dojde. „Nedochází k ukončení nájemního vztahu svévolně, každý nájemník měl nájem na dobu určitou, ta doba skončí 30. 9.," uvedl Obořil. Vymáhat dlužné nájemné nehodlá, sám to označil za bezpředmětné. Nájemné přitom podle něj činilo 8 500 korun měsíčně. „Chci jen zdůraznit, že nejsme žádní obchodníci s chudobou," dodal. V budoucnu by podle jeho slov mohly v objektech naproti univerzitnímu kampusu vzniknout moderní byty.
Obořil odhadl, že náhradní bydlení si již zajistila zhruba polovina až dvě třetiny nájemníků. Část z nich požádala o několik dní navíc. Ti zbývající ale novinářům přímo řekli, že se stěhovat nehodlají. Obořil přesto věří, že se situace vyřeší bez problémů. Po vyklizení počítá s nasazením padesáti kontejnerů.
Jedním z těch, kdo dosud řešení nenašel, je pan Kocaj. Se ženou a třemi dětmi bydlí v horším ze dvou domů. O nutnosti vystěhovat se se prý dozvěděli až v srpnu. Překážkou jsou vysoké vstupní náklady, jinde požadují kauci třicet tisíc korun a měsíční nájem přes dvacet tisíc. „Řešíme to na sociálce," řekl Kocaj. Sociální pracovníci jim nabídli azylový dům, jenže ten přijímá pouze matky s dětmi, ne celou rodinu. Ke komplikacím patří i špatná pověst adresy. „Když řeknu, kde bydlím, všichni mě odmítnou, bojí se, že jim přinesu štěnice," popsal. V domě podle něj žije přibližně sedm rodin.
Ústecký magistrát do řešení zapojil sociální pracovníky městského obvodu Centrum a zástupce neziskových organizací, kteří přímo navštěvují dotčené domy. Proběhla již tři koordinační jednání, jejichž cílem je rozdělit pomoc tak, aby se nepřekrývala a zároveň nikdo nezůstal bez podpory. Rodinám jsou nabízeny kontakty na pronajímatele, a to i mimo Ústí nad Labem.
Město podobnou situaci ve stejné ulici řešilo již v červnu 2018, kdy museli opustit byty nájemníci tamní ubytovny. Tehdy provozovatelka oznámila ukončení podnikání. Ubytovna v nedalekém Střekově prošla rekonstrukcí a funguje dnes jako standardní bytový dům, z té v Klíšské se stal penzion.
Zdroj: autorský text / ČTK