Sebevražedný oddíl: Jared Leto byl až druhá volba. Na place kolegy děsil a všem posílal podivné a nevhodné dárky

Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova Sebevražedný oddíl, FOTO: © Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova
V komiksovém snímku Sebevražedný oddíl posílal Jared Leto kolegům velmi netradiční dárky. Filmový štáb od něj obdržel například použité prezervativy a Margot Robbie dostala živou krysu. Hlodavce si herečka nakonec nechala a dala mu jméno Rat-Rat. Místo Toma Hardyho a Ryana Goslinga nastoupili jiní
Vláda dává dohromady tým těch nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si právě odpykávají své tresty ve vězení. Úředníci je vyzbrojí nejlepším arzenálem, jaký má stát k dispozici. Následně je úřady pošlou do boje proti záhadné a nepřemožitelné entitě. Padouši tak musí splnit smrtelně nebezpečnou misi, při které se ukáže, že být tím zlým může někdy přinést dobrý pocit.
Do čela oddílu jako Rick Flag měl původně nastoupit herec Tom Hardy, z projektu ale odstoupil kvůli práci na filmu REVENANT Zmrtvýchvstání. Později svého odchodu litoval, protože nechtěl ztratit lukrativní práci. Tvůrci oslovili také Ryana Goslinga s nabídkou role Jokera, ten ji ovšem odmítl, jelikož nechtěl se studiem podepsat smlouvu na více filmů. Na plátně se původně mohl objevit i King Shark, ale režisér David Ayer tuto postavu zamítl, protože by vyžadovala kompletní digitální zpracování. Roli zvířecího mutanta tak převzal prakticky ztvárněný Killer Croc.
Joker testoval svůj smích na cizích lidech v ulicích
Roli šíleného Jokera nakonec získal Jared Leto, který se do postavy natolik ponořil, že z ní na place nevystupoval ani mimo zapnuté kamery. Svému okolí posílal neobvyklé dárky, mezi nimiž nechyběl mrtvý vepř nebo anální kuličky a použité kondomy pro filmový štáb. Will Smith obdržel krabičku nábojů a herecký kolega Adewale Akinnuoye-Agbaje dostal ušpiněný časopis Playboy. Scott Eastwood se později nechal slyšet, že ho Leto svým chováním chvílemi skutečně děsil, a sám Will Smith potvrdil, že skutečného herce pod maskou vlastně vůbec nepoznal.
Kvůli roli si Leto oholil obočí, aby působil více psychoticky. Svůj charakteristický smích navíc zkoušel veřejně v ulicích New Yorku a Toronta, kde sledoval, jaké zvuky vyvolávají v kolemjdoucích největší nepříjemné pocity. Před natáčením se úmyslně nedíval na výkon Heatha Ledgera ze snímku Temný rytíř, protože chtěl vytvořit zcela vlastní verzi padoucha. Inspiraci hledal v gospelové hudbě, šamanech a mexických kartelových zločincích. Jeho filmový šatník přímo odkazoval na konkrétní kreslené příběhy z 80. let a jako osobní vůz dostal speciálně upravený model Infiniti G35 Vaydor.
Margot Robbie poslala svou dublérku do karavanu
Představitelka Harley Quinn se na roli připravovala celého půl roku. Do jejího tréninku patřila gymnastika, box, zacházení se zbraněmi, akrobacie na šálách i nácvik zadržování dechu pod vodou na delší dobu. Většinu kaskadérských kousků si následně prosadila natočit sama. Její profesionální dublérka podle režiséra trávila mnohem více času sezením v karavanu než skutečnou prací před kamerou. Slavnou baseballovou pálku, se kterou její hrdinka bojuje, věnovali tvůrci po natáčení režisérovi Kevinu Smithovi. Ten zbraň obratem předal své dceři, která se jmenuje právě Harley Quinn Smith.
Přípravy v maskérně zabraly herečce každý den přes tři hodiny. Maskéři jí barvili kůži na bílo, lepili dvacet dočasných tetování a nasazovali specifickou paruku. Zbytek obsazení absolvoval dlouhé společné zkoušky, ona a Jared Leto však své scény předem netrénovali. Podle tvůrců to pomohlo zvýšit nepředvídatelnost obou šílených postav. Závěrečnou scénu s havárií vrtulníku filmaři pro jistotu natočili až jako úplně poslední, aby případné zranění zúčastněných nezpozdilo zbytek produkce.
Představitel Killer Croca studoval chování kanibalů
Práce v maskérně potrápila také herce Adewaleho Akinnuoye-Agbajeho. Tým mu pět hodin lepil protetické doplňky na hlavu a ramena, zbytek krokodýlího těla pokrývala pouhá barva. Pro lepší pochopení postavy herec četl dlouhé hodiny komiksy, pozoroval chování skutečných krokodýlů a studoval literaturu o kanibalismu. Ve výsledném filmu přitom pronese pouhých osm replik složených z čtyřiašedesáti slov. Ještě drastičtější krok zvolil Jay Hernandez jako ohnivý El Diablo. Ten si podobně jako Leto zcela oholil obočí a ušetřil si tak denně půl hodiny v maskérském křesle.
Will Smith se na roli střelce Deadshota chystal pomocí výcviku se speciálními jednotkami Navy SEALs a Army Rangers. Osvojil si střelbu z pistole Glock i pušky AR-15 a kvůli své postavě si nechal oholit vlasy. Režisér David Ayer s ním navíc vedl dlouhé hovory o jeho temné minulosti a osobních obavách. Během natáčení pak tyto nepříjemné vzpomínky vytahoval na světlo, aby herce dostal do správného rozpoložení. Většina obsazení si nakonec odnesla z natáčení trvalou památku v podobě vytetovaného nápisu SKWAD, který kolegům osobně aplikovali přímo Margot Robbie a Will Smith.
Snímek Sebevražedný oddíl uvede Nova Cinema 15. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).