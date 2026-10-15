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Sebevražedný oddíl: Jared Leto byl až druhá volba. Na place kolegy děsil a všem posílal podivné a nevhodné dárky

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V komiksovém snímku Sebevražedný oddíl posílal Jared Leto kolegům použité prezervativy. Tom Hardy navíc litoval ztráty role a herci zkoumali kanibalismus.
Sebevražedný oddíl

Sebevražedný oddíl

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Entertainment, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:35

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