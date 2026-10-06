Se sázením česneku ještě počkejte. O správném okamžiku rozhoduje teplota půdy

Říjen láká k posledním velkým pracím na zahradě a sázení česneku bývá jednou z nich. Kdo ale vezme motyčku do ruky příliš brzy, může své budoucí úrodě spíš uškodit než pomoci. U ozimého česneku totiž nerozhoduje datum v kalendáři. Mnohem důležitější je teplota půdy. Se sázením je vhodné počkat, dokud trvale neklesne pod 9 °C. Říjen ještě nemusí znamenat čas na sázení
Stačí několik chladnějších rán a člověk snadno získá pocit, že zima už klepe na dveře. Půda ale chladne pomaleji než vzduch a pár studených nocí ještě neznamená, že nastal
správný okamžik pro výsadbu.
Právě česnek patří mezi
plodiny, u kterých bych se raději řídila teploměrem než kalendářem. Pevně stanovené datum totiž může fungovat jeden rok, zatímco další sezonu budou podmínky úplně jiné. Česneku svědčí slunné stanoviště a půda, ve které se nezadržuje přebytečná voda. Na stejný záhon by se navíc neměl vracet každý rok. Foto: Magnific
Jak upozornil pěstitel a šlechtitel česneku Jan Kozák v poradně na portálu cesnek.cz:
„Termín výsadby se neřídí kalendářem, ale teplotou. Teplota půdy by měla trvale klesnout pod devět stupňů Celsia.“ Teplotní hranice má svůj důvod
Doporučení čekat na chladnější půdu nesouvisí jen s tím, aby česnek nezačal před zimou příliš růst. Hlavním důvodem je
prevence fuzáriové hniloby. Houby rodu Fusarium se v půdě běžně vyskytují a za příznivých podmínek mohou poškodit kořeny i cibule.
Teplota půdy by při výsadbě ozimých odrůd
trvale klesnout pod 9 °C. V posledních letech tak vhodný termín často připadá až na konec listopadu nebo začátek prosince. Teplotu měřte v místě, kde vyrostou stroužky
Teploměr položený na povrchu záhonu vám mnoho neřekne. Smysl má měřit teplotu
několik centimetrů pod povrchem, tedy v půdě, do které bude česnek skutečně vysazen. Ideální je kontrolovat ji opakovaně a nenechat se zmást jediným chladným dnem. K výsadbě vybírejte zdravé a nepoškozené stroužky. Kvalitní sadba snižuje riziko, že si na záhon spolu s česnekem přinesete také choroby nebo škůdce. Foto: Magnific
Pokud se půda po ochlazení znovu několik dní výrazně prohřívá, s výsadbou bych ještě počkala. Cílem není trefit první den s osmi stupni, ale období, kdy se půda už
stabilně ochladila. Než přijde správný čas, připravte záhon
Čekání neznamená, že na zahradě není co dělat. Česnek má rád slunné stanoviště a půdu, ve které se nedrží přebytečná voda. Na stejné místo by se neměl vracet každý rok. Optimální odstup je
přibližně čtyři roky.
Před výsadbou se vyplatí zkontrolovat také sadbu. Používejte zdravé stroužky a přednost dejte
sadbovému česneku, u kterého je menší riziko zavlečení chorob a škůdců na zahradu.
Do té doby můžete: odstranit ze záhonu plevel půdu nakypřit a podle potřeby zapracovat vyzrálý kompost připravit pouze zdravou sadbu zkontrolovat, zda na místě nestála nedávno cibule, pór nebo pažitka Při sázení dejte pozor i na hloubku
Až teplota půdy konečně klesne, stroužky sázejte
podpučím (spodní, zploštělá část stroužku česneku) dolů. Měla by nad nimi zůstat vrstva půdy silná přibližně 6 až 10 centimetrů. Mezi jednotlivými rostlinami obvykle postačí 8 až 15 centimetrů. Správně zvolený termín výsadby je jedním z kroků, které mohou rozhodnout o kvalitě budoucí úrody. U ozimého česneku se proto vyplatí sledovat především teplotu půdy. Foto: Magnific
Česnek sice působí jako nenáročná plodina, ale několik drobných rozhodnutí na podzim
může ovlivnit celý další rok. Pokud máte záhon už připravený, ale půda je stále teplejší, než by měla být, se sázením nespěchejte. U česneku se vyplatí počkat na vhodné podmínky, protože příliš časná výsadba mu může spíš uškodit než prospět. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, cesnek.cz, izahradkar.cz, rozhlas.cz