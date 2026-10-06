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Se sázením česneku ještě počkejte. O správném okamžiku rozhoduje teplota půdy

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Dennívýzva
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Říjen láká k posledním velkým pracím na zahradě a sázení česneku bývá jednou z nich. Kdo ale vezme motyčku do ruky příliš brzy, může své budoucí úrodě spíš uškodit než pomoci. U ozimého česneku totiž nerozhoduje datum v kalendáři. Mnohem důležitější je teplota půdy. Se sázením je vhodné počkat, dokud trvale neklesne pod 9 °C.
Se sázením česneku ještě počkejte. O správném okamžiku rozhoduje teplota půdy

Se sázením česneku ještě počkejte. O správném okamžiku rozhoduje teplota půdy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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