Ščotka mluví o Dynamu jako o kolosu. Z Brna do Pardubic se stěhoval přes noc a hned slavil osmou výhru v řadě

Ve třetí obranné dvojici Dynama naskočil v neděli 18. října 2026 na olomouckém zimním stadionu hráč, který ještě pár dní předtím oblékal dres Komety. Ve 12. kole Tipsport extraligy přišlo 4 378 diváků a Pardubice vyhrály 4:1. Ščotka zůstal bez bodu, což od něj nikdo nečekal, protože ho klub sháněl do obrany a ne kvůli produktivitě.
Sedm zápasů, jedna asistence a dva vynechané: Ščotkův konec v Brně
Dynamo výměnu oznámilo ve středu 14. října večer. Ještě dopoledne o ní Sport.cz psal jako o dohodě, která čeká na potvrzení. Ščotka šel do Pardubic, opačným směrem zamířil útočník Tomáš Vondráček. Obránce celý přesun shrnul slovem „fičák“: jeden den ještě v Brně, druhý den hlášení u nového týmu.
Překvapený přitom nebyl. V Kometě podle něj „obránců bylo hodně“ a tušil, že odejít může právě on. Brno svůj krok oficiálně nevysvětlilo. Sport.cz uvádí rozpačitý start Komety, přetlak v obraně a Ščotkovy výkony pod očekáváním. V sezoně 2026/27 stihl za Brno sedm zápasů s jedinou asistencí a poslední dva duely před výměnou vynechal.
Bodový pokles se táhne déle. V ročníku 2023/24 nasbíral za Kometu 32 bodů v 51 zápasech, tedy víc než bod na každé dva starty. O sezonu později mu za 52 utkání zůstalo 15 bodů, zhruba polovina předchozí produkce. V ročníku 2025/26 přidal 17 bodů v 55 zápasech. Letošní jediná asistence tak navazuje na dva roky, kdy jeho přínos v útočné fázi výrazně slábl.
Loučení s Brnem i tak bolelo. Ščotka přiznal, že mu chybějí kluci z kabiny, a jmenovitě zmínil Jakuba Fleka. Zároveň dodal, že ne každý dostane šanci hrát za Dynamo.
Za beka Pardubice pustily útočníka se třemi finále v dresu Dynama
Vondráček za Pardubice odehrál 285 utkání a nasbíral 96 bodů za 59 gólů a 37 asistencí. Třikrát s Dynamem hrál finále a letos s ním slavil titul. Klub tedy kvůli obránci s jednou letošní asistencí pustil hráče, který patřil k jeho nejúspěšnějšímu období.
Sportovní manažer Petr Sýkora v oficiálním oznámení vysvětlil, že Dynamo v dané situaci potřebovalo obránce. Ščotku popsal jako defenzivního hráče, který umí přitvrdit, a připomněl jeho reprezentační zkušenost, včetně titulu mistra světa z roku 2024. Bodová bilance tedy pro hodnocení výměny není rozhodující, Pardubice podle vlastních slov kupovaly obranu.
Oslabení útoku si Dynamo dovolit může. Po dvanácti kolech má na kontě 51 vstřelených gólů, v průměru přes čtyři na zápas, a obdrželo jich 32.
Z tehdejší pardubické kabiny na něj čekal jediný spoluhráč
Ščotka v Pardubicích strávil čtyři sezony, než před osmi lety odešel. Jeho cesta vedla přes Litvínov a finský JYP Jyväskylä do Komety, s níž v roce 2025 vyhrál extraligový titul, rok poté, co se s reprezentací stal mistrem světa.
Dynamo, do kterého se vrací, se od tehdejšího změnilo k nepoznání. Z původního kádru podle Ščotky zůstal prakticky jen Patrik Poulíček. Tým se tehdy pohyboval „spíš dole“, dnes je druhý s 29 body a na vedoucí Třinec ztrácí pět bodů.
Proměnu popisuje i u sebe. Tehdy byl mladý kluk, který dělal vylomeniny, teď se vrací jako dospělý muž s větším rozumem. Konkrétní historky si nechal pro sebe. O novém klubu mluví jako o kolosu a říká, že přichází s pokorou a respektem ke klubu, městu i kabině.
Kolik obránců musí Ščotka v boji o sestavu přeskočit
Podle zápisu z utkání v Olomouci šel na led za dvojicemi John Ludvig s Miguëlem Tourignym a Tomáš Dvořák s Peterem Čerešňákem, pravděpodobně po boku Daniela Gazdy. Góly Dynama dali Poulíček, Tourigny, Tomášek a Nosek, za domácí snižoval Kos a výhru výrazně podržel brankář Roman Will. Pardubice si připsaly osmou extraligovou výhru za sebou, poslední Olomouc s pěti body prohrála posedmé v řadě.
Sám Ščotka přiznal, že začátek byl kvůli dvěma vynechaným zápasům těžší, postupně se ale „rozdýchal“. Pomohlo mu, že skoro všechny české hráče v kabině už znal z reprezentace nebo odjinud.
Soupiska A-týmu přitom čítá devět obránců. Kromě pětice, se kterou hrál v Olomouci, jsou na ní Ondřej Mikliš, Teodor Vápeník a Jan Košťálek. Do zápasu obvykle nastupuje šest až osm beků, takže nejméně jeden se do sestavy nikdy nevejde. Ščotka o tom mluví otevřeně: ani v Dynamu nemá nic jistého, o vlastní triko musí bojovat den po dni a konkurenci považuje za zdravou. Další šanci může dostat v pátek 23. října od 18:00 na Kladně, sestava na tento zápas zatím potvrzená není.