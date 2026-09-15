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Schumacher žije v sídle za 900 milionů u Ženevského jezera. Má vlastní kino, garáž pro 25 aut i čerpací stanici

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Rozlehlé sídlo u Ženevského jezera, dvacet pět míst v podzemní garáži, soukromá pláž a víc než dekáda absolutního ticha. Michael Schumacher žije za zdmi, které svět smí znát jen z dobových reportáží.
Schumacher žije v sídle za 900 milionů u Ženevského jezera. Má vlastní kino, garáž pro 25 aut i čerpací stanici

Schumacher žije v sídle za 900 milionů u Ženevského jezera. Má vlastní kino, garáž pro 25 aut i čerpací stanici

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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