Schumacher žije v sídle za 900 milionů u Ženevského jezera. Má vlastní kino, garáž pro 25 aut i čerpací stanici

Když se v polovině roku 2005 rozjely bagry na břehu Lémanu v obci Gland, nikdo ještě netušil, že tahle stavba jednou poslouží jako pevnost kolem nejslavnějšího pacienta motorsportu. Tehdy šlo o rodinný projekt sedminásobného mistra světa formule 1, investici do života, ne do léčby. Vila o třech podlažích, 2 200 metrech čtverečních a čtyřiadvaceti místnostech rostla jako výraz úspěchu muže, který vydělal víc než kdokoli jiný v dějinách závodění. Teprve po osudném pádu na lyžích v Méribel 29. prosince 2013 se z ní stalo centrum domácí péče, jehož vnitřní svět rodina střeží s intenzitou, jakou motorsport nikdy předtím nezažil.
Co stojí za částkou blížící se miliardě korun
Číslo, které se v médiích opakuje (zhruba 900 milionů korun), nevychází z čerstvého znaleckého posudku. Je to redakční přepočet historického nákladového rámce, který se objevil už v dobových reportážích z poloviny nultých let. Podle serveru Autosport stál samotný pozemek přibližně 11 milionů eur, odhadované náklady na stavbu pak dalších 24 milionů eur. Dohromady asi 35 milionů eur; při dnešním kurzu kolem 25 korun za euro to dává právě oněch 875 až 910 milionů.
Cenu nesou konkrétní parametry:
- Poloha: přímý přístup k jezeru v Glandu, kantonu Vaud, přesně mezi Ženevou a Lausanne, dvacet minut od mezinárodního letiště.
- Dispozice: 24 místností, 8 ložnic, 5 koupelen, třípodlažní vila.
- Wellness: 20metrový vnitřní bazén, vířivka, hammám, sauna, posilovna.
- Zábava a zázemí: 30místné kino, 63metrová místnost na trofeje, 15metrová věž s kanceláří, lezecká stěna.
- Garáž a doprava: podzemní garáž pro 25 automobilů; dobové reportáže německého Bildu zmiňují i vlastní čerpací stanici, fotbalové hřiště a heliport.
- Soukromá pláž: dvousetmetrový pás břehu Lémanu, nepřístupný veřejnosti.
Důležité je přiznat, odkud tyto údaje pocházejí. Většina popisů interiéru a vybavení stojí na reportážích z let 2005 až 2007, kdy stavba probíhala a novináři ještě měli k projektu blíž. Žádný ověřený „únik“ z posledních let tyto parametry neaktualizoval.
Od rodinné investice k pevnosti soukromí
Schumacherovi se do Glandu přestěhovali nejpozději na podzim 2008. Předchozí vila ve Vufflens-le-Château, odhadovaná na 5,7 milionu eur, šla poté do pronájmu za 29 000 švýcarských franků měsíčně. Nové sídlo bylo řádově jinou kategorií, areál stavěný na míru rodině, která si mohla dovolit cokoli.
Proč zrovna Švýcarsko a zrovna Gland? Podle oficiálního profilu obce nabízí Gland „rozumné zdanění“ a strategickou polohu. Švýcarsko navíc dlouhodobě lákalo bohaté cizince zvláštním daňovým režimem; Swissinfo v roce 2005 uvádělo Schumachera jako jednoho z jeho nejznámějších příjemců.
Po úrazu v Méribel a měsících v nemocnicích v Grenoblu a Lausanne se Schumacher v září 2014 vrátil domů. Vila, stavěná pro pohodlí, se proměnila v zázemí pro nepřetržitou péči. Rodina v roce 2019 uvedla, že Michael je „v těch nejlepších rukou“ a že dělají „vše, co je lidsky možné“. Corinna Schumacherová v dokumentu z roku 2021 řekla větu, která od té doby definuje celý příběh: „Michael je tu. Jen jinak.“
Informační ticho jako strategie
Více než dvanáct let se Schumacher neobjevil na veřejnosti. Ještě v dubnu 2025 agentura AP připomněla, že detailů o jeho stavu je naprosté minimum. Rodina toto ticho drží kombinací domácí péče, kontrolovaného přístupu k rezidenci a tvrdé právní obrany.
Jak tvrdé, ukázal proces u soudu ve Wuppertalu na konci roku 2024. Bývalý pracovník bezpečnostní firmy, která střežila švýcarské sídlo, získal přístup k 900 fotografiím a 583 videím z domácího prostředí. Součástí zajištěného materiálu byla i digitalizovaná zdravotní karta. Případ vydírání, který z toho vzešel, nepřímo potvrdil rozsah bezpečnostního aparátu kolem rezidence a zároveň ukázal, jak extrémně citlivý je každý únik.
Navenek záležitosti rodiny spravuje dlouholetá manažerka Sabine Kehmová. Majetkové kroky řídí rodina přímo; v květnu 2024 organizovala aukci osmi Schumacherových hodinek u Christie’s.
Luxus, který dnes fascinuje z jiného důvodu
Podzemní garáž pro pětadvacet aut, kino pro třicet diváků, vlastní pláž na Lémanu; to všechno by u jakéhokoli jiného miliardáře bylo zajímavou poznámkou pod čarou v lifestylovém magazínu. U Schumachera je to jiné. Fascinace těmito parametry neroste z luxusu samotného, ale z toho, že jde o fyzicky existující místo, za jehož zdmi žije člověk, o kterém svět neví skoro nic.
Corinna to v dokumentu pojmenovala přesně: „Michael nás vždy chránil. Teď chráníme Michaela my.“ Sídlo v Glandu je nástrojem té ochrany, dům, který vznikal jako oslava kariéry, dnes slouží jako štít. A ten štít drží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta