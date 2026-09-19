Schranz v Slavii čeká na šanci a sbírá minuty z lavičky. V reprezentaci chce dokázat, že patří do základu

Ivan Schranz nastoupil 13. září 2026 v Teplicích a odehrál svou dosud nejdelší porci minut v aktuální ligové sezoně. Ne jako hráč základní sestavy, jako střídající. Po zápase řekl do mikrofonu TASR větu, která shrnuje jeho současnou pozici ve Slavii: „Na tú šancu čakám.“ Třiatřicetiletý slovenský křídelník přitom ještě v lednu 2026 prodloužil smlouvu do konce roku 2027. Klub ho neodepsal. Jen mu dal jinou roli.
Z hvězdy turnaje na žolíka z lavičky
Na EURO 2024 v Německu patřil Schranz mezi nejviditelnější postavy slovenského výběru. Tři góly, energie, přímočarost. Jenže reputace z velkého turnaje v klubovém fotbale vydrží jen do chvíle, než se změní hierarchie v kabině. A ta se ve Slavii změnila.
Už v srpnu 2025, po úvodních dvou kolech tehdejší sezony, Schranz v rozhovoru pro klubový web otevřeně přiznal nulovou minutáž a „obrovskou konkurenci“. O rok později se situace nezlepšila, spíš zakonzervovala. Slavia po osmi kolech ročníku 2026/27 vedla tabulku Chance Ligy bez porážky s dvaceti body. Bez Schranze v základu.
Jindřich Trpišovský po výhře v Teplicích mluvil o tom, jak se kádr zkvalitnil i mimo jedenáctku. Slavia zvládla zápas bez osmi hráčů a trenér zdůrazňoval šířku útočných variant. Mezi řádky: tým už není na jednom křídelníkovi existenčně závislý.
Co říkají čísla a co říká sám Schranz
V předchozím ligovém ročníku měl Schranz na kontě 20 zápasů, 1 061 minut, dva góly a čtyři asistence. Solidní, ne dominantní. V aktuální sezoně je jeho ligová minutáž zlomková. Pro srovnání: Patrik Dulay v Liberci pod Branislavem Fodrekem nasbíral za šest zápasů 418 minut, tři góly a asistenci. Dávid Krčík v Plzni měl 208 minut ve třech startech. Jiní Slováci v české lize mají na startu ročníku pevnější klubovou pozici než hvězda posledního EURO.
Schranz to vnímá bez hořkosti, aspoň navenek. „Mám inú rolu v tíme,“ řekl po Teplicích. Mluví o sobě jako o starším hráči, který má přijít, pomoct, „zalepiť“ zápas. Při podpisu nové smlouvy v lednu 2026 sám naznačil, že se jeho funkce mění a bude měnit dál. Frustrace? Pokud existuje, nechává si ji pro sebe.
Den po mediálním výstupu o čekání na šanci přišel důkaz, že v něm pořád něco je. V MOL Cupu proti Varnsdorfu nastoupil s kapitánskou páskou a dal hattrick. Výsledek 5:1. Pohárový zápas proti třetiligovému soupeři není ligový základ, ale tři góly jsou tři góly.
Reprezentace jako zkušební polygon
Slovensko čeká od 26. září do 16. listopadu 2026 šest zápasů skupiny C3 Ligy národů, proti Moldavsku, Kazachstánu a Faerským ostrovům. Vladimír Weiss starší v podcastu SFZ řekl jasně: skupinu je povinnost vyhrát, neúspěch by byl hanbou. Marek Hamšík mluvil o roli favorita. Vítěz postupuje přímo do B-divize, druhý tým má ještě březnové play-off.
Pro Schranze je tohle okno klíčové. Ale jeho reprezentační status už není tak samozřejmý jako dřív. Při první nominaci Weisse v květnu 2026 figuroval jen mezi náhradníky, mimo hlavní osmadvacetičlenný kádr. Weiss opakovaně zdůrazňuje, že chce hráče s klubovou praxí a ve formě. Schranz sám přiznává, že i reprezentační trenér by chtěl, aby hrál co nejvíc.
Čtyři zápasy v jednom bloku ale znamenají rotaci. A rotace znamená prostor i pro žolíky. Právě tady může Schranz ukázat, že jeho hodnota přesahuje statistiku ligových startů.
Test, který nemůže odložit
Podle nás je Schranzova situace paradoxní, ale ne beznadějná. Smlouva do konce roku 2027 ukazuje, že Slavia s ním počítá, jen jinak než dřív. Pohárový hattrick proti Varnsdorfu naznačuje, že střelecký instinkt nezmizel. A Liga národů proti papírově slabším soupeřům nabízí přesně ten typ zápasů, kde může potvrdit svou cenu i bez pravidelného ligového základu.
Jenže reputace z EURO 2024 má omezenou trvanlivost. Pokud Schranz nedokáže v následujících týdnech proměnit příležitosti, ať už ve Slavii, nebo v reprezentaci, v měřitelný výkon, jeho pozice se bude dál zužovat. Ne proto, že by ho někdo odepsal. Proto, že fotbal čeká na výsledky, ne na vzpomínky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner