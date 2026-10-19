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Schillerové jeden výsměch nestačil. Po levné naftě za skoro padesát spočítala senátorům plné nádrže

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Alena Schillerová je obdařena od Boha velkolepým darem.
Ministryně financí Alena Schillerová s premiérem Andrejem Babišem, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Ministryně financí Alena Schillerová s premiérem Andrejem Babišem, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:50

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