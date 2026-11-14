Schillerová vytáhla listopadové klíče a v Lize užitečných Babišových převálcovala i Klempíře s Doksanským

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Schillerová vytáhla listopadové klíče a v Lize užitečných Babišových převálcovala i Klempíře s DoksanskýmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Alena Schillerová se rozhodla připomenout listopad 1989, kdy v Tišnově na náměstí cinkala klíči…
Ministryně financí Alena Schillerová, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem
Doba čtení 10 min
Článek byl publikován 14.11.2026 13:00
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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