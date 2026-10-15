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Schillerová vyhlásila levnou naftu za skoro padesát korun. Hotentálie jásá, řidiči vytáhli Babišových šestatřicet

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Hotentálie má novou definici levnoty.
Ministryně financí Alena Schillerová na schůzi Poslanecké sněmovny dne 26. srpna 2026, ZDROJ: PSP/ se svolením

Ministryně financí Alena Schillerová na schůzi Poslanecké sněmovny dne 26. srpna 2026, ZDROJ: PSP/ se svolením

Doba čtení 14 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:18

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