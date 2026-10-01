Schillerová otočila: Vláda chce v roce 2027 znovu zvýšit daně, dotkne se to hlavně této skupiny

Koalice šla do voleb se slibem, že daně zvyšovat nebude. U prvního vlastního rozpočtu ale ministryně financí uznala, že vyšším daním se stát neubrání. A naznačila, na čí peněženku míří především.
Slib vydržel do prvního rozpočtu
Když trojice ANO, SPD a Motoristé sestavovala programové prohlášení, zavázala se, že daně nezvedne a rozpočet srovná hlavně škrty v provozu. Realita prvního rozpočtu, který kabinet připravuje, ale vypadá jinak. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v nedělní debatě České televize připustila, že se zvýšení některých daní nevyhne.
Důvodem je obří díra ve státní kase. Návrh rozpočtu na rok 2027 počítá se schodkem kolem 386 miliard korun, což příští rok řadí mezi historicky nejztrátovější. Schillerová proto hledá, kde ubrat a kde přidat. Zhruba polovinu z chybějících peněz má stát získat úsporami, druhou polovinu právě vyšším výběrem daní.
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Nejvíc pozornosti vzbudil nápad zdanit investiční nemovitosti. Schillerová opakovaně zdůraznila, že nemíří na lidi, kteří celý život splácejí vlastní dům nebo byt. Cílem mají být investoři, kteří vlastní hned několik bytů a pronajímají je.
Nové zdanění má cílit hlavně na majitele více bytů, kteří je pronajímají. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Model, o kterém ministerstvo přemýšlí, stojí na principu hranice. Stanovila by se určitá mez a teprve nad ní by daň výrazně narostla. Konkrétní čísla ministryně zatím odmítá, protože pracuje s několika variantami. Tvůrci zákona by navíc naráželi na ošemetnou otázku, jak spolehlivě poznat čistě spekulativní byt od nemovitosti, kterou někdo pořídil jako zajištění na penzi nebo pro potomky a zatím ji jen pronajímá.
Háček je i jinde. Daň z nemovitých věcí dnes putuje celá obcím, takže státnímu rozpočtu by sama o sobě nepomohla. Pokud by z ní chtěl profitovat i stát, musel by nastavení daně přepsat a odklonit část peněz od radnic k sobě.
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Vyšší daně se nevyhnou ani lidem, kteří si dopřávají takzvané neřestné zboží. Ministerstvo mluví o novém nebo vyšším zdanění:
nikotinových sáčků, které se zatím nedaní, kratomu, výrobků s HHC, hazardu.
Část z toho vláda rámuje jako boj se šedou ekonomikou.
Na řadě je i takzvaná sektorová daň pro rafinerie, tedy pro obor, kterému v posledních letech nezvykle vyskočily zisky. Peníze chce stát získat také z dividend. Zvýšení DPH naopak Schillerová označila za problematické, přestože by šlo o nejrychlejší cestu k novým příjmům.
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Zdanění pronajímaných bytů má jeden nepříjemný vedlejší efekt. Ekonomové oslovení CNN Prima News upozornili, že vlastníci si vyšší náklady nenechají pro sebe a promítnou je do nájemného. Doplatili by tak lidé, kteří na vlastní bydlení nemají a bydlí v pronájmu.
Otázkou zůstává i politická průchodnost. Značnou část tuzemských nemovitostí totiž vlastní senioři a lidé krátce před penzí, kteří patří k tradiční voličské základně Babišova hnutí. Zvyšování majetkové daně by se tak mohlo obrátit proti samotné koalici.
Kdy a jestli vůbec
Zatím jde jen o plány. Žádné z popsaných zvýšení daní ještě neprošlo jako hotový zákon. Schillerová chce přípravu načasovat tak, aby nová pravidla mohla platit v příštích letech. Do té doby se může leccos změnit, protože konkrétní podoba jednotlivých daní ještě není na stole.
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Jasné je zatím jedno. Vláda, která slibovala nechat peněženky občanů na pokoji, hledá cesty, jak do nich znovu sáhnout. A nejblíž té změně jsou dnes majitelé investičních bytů.
Zdroje: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/desitky-tisic-rocne-za-jeden-byt-stat-vymysli-jak-zdanit-investicni-nemovitosti/r~aaa29a37326694a3f3cb043457ad0d6e/, https://cnn.iprima.cz/zvysit-dane-z-investicnich-nemovitosti-dle-schillerove-odskacou-to-najemci-varuji-ekonomove-520764, https://forbes.cz/schillerova-pripousti-zvyseni-nekterych-dani-zminila-rafinerie-a-investicni-byty/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vlada-se-bude-zabyvat-podobou-navrhu-statniho-rozpoctu-377105, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-zvyseni-dani-se-nevyhneme-priznala-schillerova-a-popsala-ktere-vlada-zvazuje-316304