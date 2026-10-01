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Schillerová otočila: Vláda chce v roce 2027 znovu zvýšit daně, dotkne se to hlavně této skupiny

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Koalice šla do voleb se slibem, že daně zvyšovat nebude. U prvního […]
Schillerová otočila: Vláda chce v roce 2027 znovu zvýšit daně, dotkne se to hlavně této skupiny

Schillerová otočila: Vláda chce v roce 2027 znovu zvýšit daně, dotkne se to hlavně této skupiny

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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