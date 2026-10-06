Schick slaví druhý Zlatý míč a mění tón o reprezentaci. Atmosféra byla deset let špatná, přiznal český útočník

V pondělí 5. října 2026 si Schick v Praze přebíral trofej pro nejlepšího českého fotbalistu ročníku 2025/26. Získal 771 bodů, jen o 19 víc než Pavel Šulc. Nejvíc se ale mluvilo o reprezentaci. Útočník Bayeru Leverkusen, který v červnu národní tým opustil a v srpnu ho tvrdě zkritizoval, tentokrát mluvil o rozhovorech se Santim Deniou, o lepší náladě kolem týmu a o tom, že otázku návratu lze znovu otevřít. Rozhodnutí nezrušil. Ubral mu ale na tvrdosti a z definitivního konce udělal podmíněnou možnost.
Červen, srpen, říjen: tři podoby jednoho rozhodnutí
Schickův vztah k národnímu týmu se za tři měsíce proměnil výrazněji, než by napovídalo jediné slovo „zatím“. Pro přehled jsme výroky seřadili chronologicky:
|Kdy
|Kde
|Co zaznělo
|25. června 2026
|Instagram, po vyřazení z MS
|Konec v reprezentaci, rozhodnutí „není impulzivní“, český fotbal má „mnohem víc“, je třeba změnit dlouhodobě nefunkční věci
|28. srpna 2026
|podcast To nemá kam
|Reprezentace mu „spíš brala, než dávala“, hráči se jezdili „znehodnotit“
|5. října 2026
|vyhlášení Zlatého míče
|Rozhodnutí zatím platí, ale při zdraví a pocitu přínosu si o návratu může s Deniou znovu promluvit
Červnový příspěvek přišel ještě tentýž den, kdy Česko po zápase s Mexikem skončilo na mistrovství světa už ve skupině. Text zněl uvážlivě, ale ne smířlivě.
Srpen byl nejostřejší. Podle shrnutí, které z podcastu přinesl ČT sport, Schick popisoval národní tým jako prostředí, které hráče sráží, místo aby je posouvalo. Reprezentace podle něj měla být výkladní skříní, kde se fotbalista ukáže světu. Místo toho se hráči jezdili „znehodnotit“. Kritizoval laxní a neprofesionální přístup k zázemí na mistrovství světa: hotely, jídlo, regeneraci, program a hlavně cestování. Jako příklad uvedl den, kdy tým ráno vyrazil a zastavil se až večer po tréninku kolem osmé.
Konkrétního viníka nejmenoval. Mluvil o dlouhodobé psychické náročnosti a pocitu, že se „nic nemění“. Jedinou výjimkou za deset let podle něj bylo povedené EURO 2021. Proč právě to, sám nerozvedl. Výsledky ale napovídají hodně: Česko došlo do čtvrtfinále a Schick dal pět gólů, stejně jako Cristiano Ronaldo, za kterým skončil v tabulce střelců druhý jen kvůli asistenci a odehraným minutám. Podle nás šlo o souběh týmového úspěchu a Schickovy životní reprezentační formy. A takový souběh se nedá naplánovat.
V říjnu zazněl úplně jiný tón. Schick podle iDNES.cz potvrdil, že s Deniou mluvil opakovaně a byl v kontaktu i s Pavlem Nedvědem. Pravděpodobnost návratu odmítl vyjádřit v procentech. A přiznal, že v posledních měsících nebyl v rozpoložení, v němž by si byl jistý, že bude velkým přínosem.
Co Schicka přesvědčilo: porážky, které vypadaly jinak
Na první pohled nemá reprezentace pod novým trenérem čím přesvědčovat. Po mistrovství světa nahradil Miroslava Koubka Španěl Denia a jeho první tři zápasy v Lize národů skončily takto:
- Česko-Chorvatsko 1:2
- Česko-Anglie 0:2
- Španělsko-Česko 3:1
Nula bodů, skóre 2:7 a poslední místo ve skupině. Soupeři ovšem byli Španělsko jako úřadující mistr světa, Anglie jako bronzový tým z MS a Chorvatsko. Schick nesledoval tabulku, ale hru. Oceňuje, že tým drží míč, rozehrává od brankáře a i proti špičce dokáže kombinovat a být déle ve hře o výsledek.
Denia mluvil po premiéře podobně. Zdůrazňoval nové myšlenky, výstavbu hry a snahu nenakopávat zbytečně dopředu. Hráči podle něj musejí jeho cestě uvěřit.
Pro Schicka je tahle změna klíčová. Útočník, který v bundeslize žije z přihrávek do vápna, v národním týmu dlouho trpěl tím, že míče k němu chodily nahodile, nebo nechodily vůbec. V srpnu přitom sám říkal, že nový trenér může něco nastartovat po herní stránce, ale problém nezačíná jen u prvního týmu. V říjnu tedy neříká, že se všechno vyřešilo. Říká, že se něco pohnulo směrem, který mu dává smysl.
Zlatý míč za vyrovnanost, ne za jeden vrchol
Samotná anketa měla vlastní drama. Schick nevedl ani po podzimu, kdy byl první Šulc, ani na jaře, které ovládl Ladislav Krejčí. Vyhrál díky nejvyrovnanějšímu součtu obou částí.
Konečné pořadí nejlepší desítky:
- Patrik Schick: 771 bodů
- Pavel Šulc: 752
- Ladislav Krejčí: 602
- Lukáš Provod: 431
- Vladimír Coufal: 291
- Tomáš Souček: 290
- Matěj Kovář: 242
- Vladimír Darida: 204
- Adam Karabec: 175
- Ludovít Horníček: 161
Rozdíl mezi prvním a druhým místem činí 2,5 % Schickova zisku. Druhým triumfem po ročníku 2021/22 se útočník zařadil mezi vícenásobné vítěze. Před ním zůstávají Petr Čech s dvanácti výhrami, Nedvěd se šesti a Souček se čtyřmi.
Forma potvrzuje, že nejde o ocenění za minulost. V nové sezoně má Schick po šesti soutěžních zápasech pět gólů a asistenci. Čtyři góly a přihrávka připadají na bundesligu, další gól dal v Evropské lize. V tabulce ligových střelců je vyrovnaný s Michaelem Olisem a před Harrym Kanem. Olise je ale ve všech soutěžích výrazně produktivnější a Kane patřil v kalendářním roce 2026 k nejproduktivnějším hráčům pěti nejlepších evropských lig.
Smlouvu má Schick v Leverkusenu podle oficiálního oznámení Bayeru 04 až do června 2030. Přestup do Anglie si podle vlastních slov ve svém věku a na své pozici moc nedokáže představit. Leverkusen je pro něj stabilita, reprezentace naopak zůstává otevřenou otázkou.
Co by návrat znamenal pro kvalifikaci o EURO 2028
Los kvalifikace proběhne 6. prosince v Belfastu, skupiny začnou v březnu 2027 a skončí v listopadu téhož roku. Dřív se ale Schick může vrátit v listopadovém termínu Ligy národů, kdy Česko 12. listopadu hostí Španělsko a o tři dny později hraje v Chorvatsku. Datum nominace zatím není známo, rozhodnutí by tedy muselo padnout před ní.
Bez Schicka se reprezentace opírá o Adama Hložka, Václava Sejka, Daniela Vašulína, dodatečně povolaného Ryana Naderiho a ofenzivního univerzála Šulce. Jsou to kvalitní hráči, ale nikdo z nich nemá Schickovo zakončení.
Expert Petr Mikolanda to pro Sport.cz formuloval přímo: lepšího útočníka v zakončení česká reprezentace nemá. Zároveň upozornil, že proti soupeřům typu Španělska, proti nimž útočník hlavně běhá bez míče a brání, nemusí být Schick ideální profil. Tím se nabízí praktické rozdělení. V kvalifikaci, kde bude Česko častěji tlačit do zatažené obrany, by Schickova hra ve vápně měla největší cenu.
Citlivá je i druhá rovina. V září Denia na tiskové konferenci odmítl Schicka rozebírat a chtěl mluvit o těch, kteří přijeli. Nedvěd tehdy uvedl, že reprezentace jeho nezájem bere jako uzavřenou věc. Na kritiku cestování z Dallasu odpověděl, že bylo náročné, ale nesmí sloužit jako alibi. Rozhoduje se na hřišti. Reakce kabiny na říjnové pootevření dveří zatím veřejně nezazněla.
Dá se čekat, že právě tady se návrat rozhodne. Ne u Schicka, ale u toho, jak ho tým přijme. Pokud by přišel jako hvězda s výjimkou z pravidel, poškodil by to, co se pod Deniou začíná budovat. Pokud se ale nový presink a kombinační hra ukážou jako prostředí, které dokáže elitního zakončovatele zapojit, místo aby ho nechalo hodinu čekat na míč, získá Česko víc než jednoho útočníka.
V červnu Schick psal, že český fotbal má mnohem víc. V říjnu poprvé naznačil, že by to mohl začít vidět. Teď je řada na reprezentaci, aby mu to na listopadovém srazu ukázala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle