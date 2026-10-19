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Schick dokázal, co před ním v Leverkusenu nikdo. Skóroval v šestém kole za sebou a překonal Berbatova i Kießlinga

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Patrik Schick rozhodl zápas s dosud neporaženým lídrem bundesligy a zapsal se do klubových dějin Bayeru. Vítězný gól mu připravil spoluhráč, který měl prsty v obou brankách Leverkusenu. Česká reprezentace z formy svého nejlepšího střelce mít nic nebude.
Schick dokázal, co před ním v Leverkusenu nikdo. Skóroval v šestém kole za sebou a překonal Berbatova i Kießlinga

Schick dokázal, co před ním v Leverkusenu nikdo. Skóroval v šestém kole za sebou a překonal Berbatova i Kießlinga

Zdroj: Foto: Michael Miller - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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