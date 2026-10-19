Schick dokázal, co před ním v Leverkusenu nikdo. Skóroval v šestém kole za sebou a překonal Berbatova i Kießlinga

Na hodinách běžela 76. minuta a ve vyprodané BayAreně, kam se vejde 30 210 diváků, byl stav nerozhodný. U pravého rohového praporku si míč zpracoval Ibrahim Maza, obešel obránce, dalšímu prostrčil balon jesličkami a vrátil ho před malé vápno. Schick tam čekal a zhruba ze šesti metrů zavěsil na 2:1. Freiburg už do konce nevyrovnal a Leverkusen bral tři body.
Pět kol s gólem bylo klubovým maximem, Schick přidal šesté
Český útočník se v sezoně 2026/27 trefil ve všech šesti úvodních kolech bundesligy. Rekord se počítá podle nepřerušené řady zápasů s gólem od prvního kola. Dosud ji v Leverkusenu nejdéle drželi dva hráči, které tamní fanoušci řadí mezi legendy. Dimitar Berbatov dal gól v pěti úvodních kolech sezony 2005/06, Stefan Kießling to zopakoval o čtyři roky později. Oba se po pátém kole zastavili.
Podle oficiálního webu Bundesligy jde zároveň o nejproduktivnější vstup do bundesligové sezony v celé Schickově kariéře. Útočník po utkání řekl, že je na šest gólů v řadě hrdý, a dodal, že se uvidí, kde se série zastaví.
Obě branky Leverkusenu vznikly souhrou stejných dvou hráčů
Domácí do zápasu vstoupili špatně. Ve 14. minutě poslal hosty do vedení Derry Scherhant a Freiburg, který přijel jako jediný tým soutěže bez porážky, se blížil k obhajobě prvního místa.
Vyrovnání přišlo zhruba po dvaceti minutách a rozdělení rolí bylo opačné než u pozdější vítězné branky. Schick ve vápně technicky posunul míč na volného Mazu a ten zakončil vnějším nártem.
Bundesliga vyhlásila mužem zápasu Mazu. Jiná volba by těžko obstála, protože stál u obou gólů svého týmu, jednou jako střelec a jednou jako nahrávač. Freiburg se v nastavení ještě dostal k hlavičce Lucase Hölera, vyrovnat ale nedokázal a připsal si první ligovou porážku sezony.
Proč měl Schick v Leverkusenu tři sezony pod deseti góly
S šesti góly se Schick dělí o vedení v tabulce střelců s Niclasem Füllkrugem z Brém. Füllkrug v tomto kole přidal dvě branky, jenže Werder s Paderbornem jen remizoval 2:2. Schickovi oficiální statistiky po šesti kolech připisují 22 střel, takže patří k hráčům, kteří v soutěži zakončují nejčastěji.
Jeho dosavadní roky v Leverkusenu se čtou jako jízda nahoru a dolů. V první sezoně 2020/21 dal v lize 9 gólů, o rok později 24, což je dosud jeho nejlepší ročník. Následovaly jen 3 branky v sezoně 2022/23 a 7 v té další. Pak se zvedl na 21 gólů v sezoně 2024/25 a v minulém ročníku jich přidal 16. Dohromady to dělá 80 ligových gólů do konce loňské sezony a pozici nejlepšího zahraničního střelce v bundesligové historii klubu.
Hlavní příčinou propadů byla podle podkladů zranění. Tentokrát je Schick podle Bundesligy plně fit. Tři ročníky pod deseti góly ukazují, že pro letošní sezonu je největším rizikem jeho zdraví.
Leverkusen ztrácí na Bayern s Dortmundem jediný bod
Bayer do sezony vstoupil porážkou s Elversbergem a po turbulentnějším období se začalo pochybovat, jestli se klub vrátí mezi nejlepší. Od té doby uhrál 13 bodů z 15 možných, tedy čtyři výhry a jednu remízu.
Mluvit po šesti kolech o titulu je předčasné, s čelem ale Leverkusen drží kontakt. Podle tabulky DFB vedou po šestém kole Bayern Mnichov a Borussia Dortmund shodně se 14 body. Hned za nimi jsou Freiburg a Leverkusen, oba se 13 body.
Nejlepší Čech v evropských ligách za národní tým momentálně hrát nechce
Mezi Čechy v nejlepších evropských soutěžích je Schick jasně nejlepším střelcem. Přehled českých kanonýrů v zahraničí vedl už na začátku října s pěti góly a teď přidal další. Reprezentaci to nepomůže. Po mistrovství světa 2026 podle ČTK ukončil reprezentační kariéru s bilancí 26 gólů v 56 zápasech a v září Pavel Nedvěd i nový trenér Santi Denia potvrdili, že národní tým momentálně reprezentovat nechce.
Leverkusen teď čeká ve čtvrtek od 21:00 zápas Evropské ligy na Krétě proti OFI. Další šanci prodloužit sérii dostane Schick v neděli 25. října od 15:30 na hřišti Hoffenheimu. Bundesligu v Česku vysílá Nova Sport, přesný kanál obvykle potvrdí až týdenní program Nova Sport a Oneplay.
Hoffenheim jde do nedělního zápasu po výhře 2:1 v Mönchengladbachu. V základní sestavě nastoupili Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Adam Hložek, který v 54. minutě připravil vítězný gól Alexandera Prasse. Všichni tři Češi se v neděli postaví Schickovi, který bude v sedmém kole sérii prodlužovat.