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Schick dal jasně najevo, že reprezentace je pro něj uzavřená záležitost. Vedení nároďáku o něm nechce mluvit

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Patrik Schick odmítl návrat do národního týmu i po osobním kontaktu s novým trenérem Deniou a manažerem Nedvědem. Vedení téma na čtvrteční tiskovce uzavřelo.
Schick dal jasně najevo, že reprezentace je pro něj uzavřená záležitost. Vedení nároďáku o něm nechce mluvit

Schick dal jasně najevo, že reprezentace je pro něj uzavřená záležitost. Vedení nároďáku o něm nechce mluvit

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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