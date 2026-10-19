Schick dal gól parádní patičkou a zapsal se do historie Leverkusenu. Žádný hráč Bayeru to před ním nedokázal

Do konce zápasu zbývalo čtrnáct minut a BayArena, vyprodaná do posledního z 30 210 míst, čekala na zlom. Přinesl ho Ibrahim Maza u pravého rohového praporku. Udržel míč, prošel přes obránce, jednomu z nich prostrčil míč jesličkami a poslal balon před malé vápno. Tam stál Schick a ze zhruba šesti metrů nezaváhal. Gól na 2:1 v 76. minutě znamenal tři body proti dosud neporaženému lídrovi tabulky a zároveň rekord, který v Leverkusenu nemá obdoby. Klubová historie se psala v zápase, který měl i bez ní velkou váhu.
Rekord, na který nestačil Berbatov ani Kießling
Schick v sezoně 2026/27 skóroval ve všech šesti úvodních bundesligových zápasech. Přesně tady leží jádro rekordu: nejde o šest gólů jako takových, ale o nepřerušenou sérii od prvního kola. Dosavadní klubové maximum bylo pět úvodních kol s gólem. Dosáhli ho dva muži, které leverkusenští fanoušci řadí mezi legendy: Dimitar Berbatov v sezoně 2005/06 a Stefan Kießling o čtyři roky později.
Schick je tedy posunul o jedno kolo dál. Podle oficiálního webu Bundesligy jde zároveň o nejproduktivnější start do bundesligové sezony v celé jeho kariéře. Sám útočník po zápase přiznal, že je na šest gólů v řadě hrdý, a dodal, že se uvidí, kde se série zastaví.
Další šanci ji prodloužit dostane v neděli 25. října v 15:30 na hřišti Hoffenheimu. Předtím Leverkusen ve čtvrtek od 21:00 odehraje zápas Evropské ligy na Krétě proti OFI. Bundesligu v Česku vysílá Nova Sport; přesný kanál pro utkání v Hoffenheimu obvykle potvrdí až týdenní program Nova Sport a Oneplay.
Souhra s Mazou rozhodla celý zápas
Leverkusen nezačal dobře. Ve 14. minutě poslal Freiburg do vedení Derry Scherhant a hosté, kteří do Leverkusenu přijeli jako jediný neporažený tým soutěže, vypadali, že si první místo udrží. Odpověď ale přišla rychle a měla stejné dva autory jako pozdější vítězný gól, jen v obráceném pořadí.
Schick ve vápně technicky posunul míč na volného Mazu, který zakončil vnějším nártem do sítě. Vyrovnání po zhruba dvaceti minutách tak bylo dílem Schickovy přihrávky, rozhodující trefa dílem Mazovy.
Bundesliga vyhlásila Mazu mužem zápasu a těžko se s tím přít. Byl přímo u obou gólů Leverkusenu. Podle nás je tahle dvojice tím, co Schickovi v některých dřívějších sezonách chybělo: spoluhráč, který dokáže rozbít zatažený blok soupeře, dostat se k brankové čáře a dopravit míč tam, kde ho klasický hrotový útočník potřebuje. Freiburg ještě v nastavení zahrozil hlavičkou Lucase Hölera, ale vyrovnat už nedokázal. Pro hosty to byla první ligová porážka sezony.
Nejlepší start v Leverkusenu a souboj s Füllkrugem
Šest gólů po šesti kolech znamená, že se Schick dělí o první místo v tabulce střelců s Niclasem Füllkrugem z Brém. Füllkrug v tomto kole dal dva góly při remíze Werderu s Paderbornem 2:2, Schick jeden, zato vítězný. Oficiální statistiky mu po šesti kolech připisují 22 střel, což ho řadí mezi nejaktivnější zakončovatele soutěže.
Jak výjimečný je tenhle start, ukazuje srovnání s jeho předchozími ročníky v Leverkusenu:
|Sezona
|Ligové góly
|2020/21
|9
|2021/22
|24
|2022/23
|3
|2023/24
|7
|2024/25
|21
|2025/26
|16
|2026/27
|6 (po 6 kolech)
Tabulka vypráví příběh hráče, kterého brzdila hlavně zranění. Ve třech sezonách zůstal pod deseti góly, ve dvou překonal hranici dvaceti. Tentokrát je podle Bundesligy plně fit a výsledky se dostavily okamžitě. Už dříve v této sezoně si navíc upevnil pozici nejlepšího zahraničního střelce v bundesligové historii klubu. Do konce minulého ročníku měl za Leverkusen 80 ligových gólů.
Leverkusen se drží na dosah čela
Rekord má i týmový rozměr. Leverkusen začal sezonu porážkou s Elversbergem, což vyvolalo otázky, zda klub po turbulentnějším období dokáže znovu pomýšlet na špičku. Od té doby ale získal 13 z 15 možných bodů.
Podle tabulky DFB vypadá čelo soutěže po 6. kole takto:
- 1. Bayern Mnichov (14 bodů)
- 2. Borussia Dortmund (14 bodů)
- 3. SC Freiburg (13 bodů)
- 4. Bayer Leverkusen (13 bodů)
Ztráta na Bayern a Dortmund činí jediný bod. Mluvit po šesti kolech o titulu je předčasné. Dá se ale čekat, že pokud Schick vydrží zdravý a souhra s Mazou nevyprchá, Leverkusen bude s čelem v kontaktu i v zimě. Útočník, který skóruje pravidelně a v důležitých chvílích, je přesně to, co týmy v honbě za špičkou odlišuje od těch, které jen paběrkují body.
Nejlepší český střelec, ale už ne pro reprezentaci
Mezi Čechy v nejlepších evropských ligách je Schick jasnou jedničkou. Už na začátku října vedl s pěti góly přehled českých střelců v zahraničí a teď přidal další. Reprezentace z jeho formy ale nevytěží nic. Po mistrovství světa 2026 Schick podle ČTK ukončil reprezentační kariéru s bilancí 56 zápasů a 26 gólů. V září Pavel Nedvěd i nový trenér Santi Denia potvrdili, že momentálně reprezentovat nechce. Čím déle bude v Německu střílet, tím hlasitěji se budou fanoušci ptát po jeho návratu.
Slavili i další Češi v bundeslize. Hoffenheim vyhrál v Mönchengladbachu 2:1. V základní sestavě nastoupili Vladimír Coufal, Robin Hranáč i Adam Hložek a právě Hložek v 54. minutě připravil vítězný gól Alexandera Prasse. V neděli se trojice postaví přímo Schickovi.
Berbatov i Kießling se po pěti kolech zastavili. Schick jde do sedmého kola s tím, že každý další gól už jen přepisuje jeho vlastní zápis v klubových análech.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle