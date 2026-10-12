Schick dal gól a je králem Bundesligy. Jenže jeho ruka rozpoutala v Mohuči vlnu hněvu, která míří i na videorozhodčího

V 9. minutě to vypadalo na další obyčejné odpoledne v sezoně, která je pro Schicka zatím výjimečná. Aleix García mu přihrál, český útočník skóroval a Leverkusen v sobotu 10. října vedl v Mohuči už 2:0. Pátý zápas, pátý gól. O tři čtvrtě hodiny později se ale o Schickovi mluvilo kvůli jinému dotyku s míčem. Za stavu 2:2 si míč po centru tečoval rukou, Jarell Quansah z toho vytěžil gól na 2:3 a videorozhodčí branku nechal platit. Leverkusen nakonec vyhrál 4:3 a domácí odcházeli s pocitem křivdy. Ten pocit je pochopitelný. Podle platného výkladu pravidel ale rozhodčí neudělali nic proti předpisům.
Pět kol, pět gólů
Schickův start do sezony 2026/27 je mimořádný. Skóroval ve všech pěti bundesligových kolech a s pěti góly je podle oficiálních statistik Bundesligy samostatně první v tabulce střelců. Za ním je hned šest hráčů se čtyřmi góly: Christopher Nkunku, Yuito Suzuki, Niclas Füllkrug, Younes Ebnoutalib, Michael Olise a Phillip Tietz. Harry Kane, obvyklý vládce této tabulky, má zatím tři.
Leverkusen na svém webu připomíná, že Schick trefou od úvodního kola vyrovnal klubový rekord. Pro něj samotného jde podle bundesligového online přenosu o novou osobní sérii v leverkusenském dresu. V Mohuči mu stačila jediná příležitost. Leverkusen v úvodu zápasu působil jako tým, který nepotřebuje mnoho šancí. Robert Andrich otevřel skóre, Schick přidal druhý gól a po devíti minutách se zdálo rozhodnuto.
Nebylo. Anthony Caci do poločasu dvakrát skóroval a srovnal na 2:2. Mohuč po přestávce tlačila a čísla jí dávala za pravdu. Podle online přenosu měli domácí v 51. minutě očekávané góly (xG) 1,94, hosté jen 0,64. Mohuč tedy byla blíž vedení. Pak přišla 56. minuta.
Ruka, dorážka, kontrola VAR
Ibrahim Maza centroval z levé strany. Schick stál uprostřed pokutového území a míč mu neúmyslně odskočil od ruky směrem ke Quansahovi. Obránce Leverkusenu vystřelil zhruba z deseti metrů, brankář Daniel Schwolow střelu vychytal, ale Quansah si míč dorazil hlavou do sítě. Bylo to 2:3.
Videorozhodčí situaci kvůli možné ruce prověřil. Hlavní sudí Max Burda gól uznal a VAR mu nedoporučil změnu. Leverkusen pak přidal čtvrtý gól, kterým se trefil Moussa Diaby. Mohuč v nastavení snížila zásluhou Hollerbacha v 90.+2. minutě na konečných 3:4.
Formálně tedy Quansahův gól vítězný nebyl, rozhodl až Diabyho zásah. Zlomový ale byl. Mohuč byla v té fázi lepším týmem a místo vedení najednou dotahovala. Čistě modelová úvaha napoví, proč domácí zuří: bez sporného gólu by při stejném průběhu zbytku zápasu skončilo 3:3. Tak jednoduše se ale fotbal přepočítat nedá.
V klubu nikdo nešetřil slovy. Sportovní ředitel Niko Bungert řekl pro oficiální web Mohuče, že opakovaný záběr ukazuje jasnou ruku a že po zápase zůstává nepříjemná pachuť. Obránce Stefan Posch byl ostřejší. Podle něj gól na 2:3 nahrál Leverkusenu do karet. V citaci, kterou přinesla agentura SID a server Sport1, dodal, že pokud tohle není ruka, pak neví, co ruka je. Videorozhodčí podle něj „zjevně nekoukal“.
V tom se ale Posch mýlí. VAR situaci viděl a zkontroloval. Gól nezrušil, protože to pravidla nevyžadovala.
Proč gól platil
Pocit, že po ruce útočníka nemůže padnout regulérní gól, má mnoho fanoušků z doby, kdy to opravdu platilo. Od sezony 2021/22 už ne. Mezinárodní rada IFAB, která o pravidlech fotbalu rozhoduje, tehdy výklad zmírnila. Neúmyslná ruka hráče, po níž skóruje spoluhráč, už automaticky neznamená zrušení gólu.
Podle pravidla 12 IFAB je dnes hraní rukou přestupkem ve třech hlavních případech:
- hráč zahraje rukou úmyslně,
- hráč rukou nebo paží nepřirozeně zvětší objem těla,
- hráč sám vstřelí gól přímo rukou, nebo bezprostředně poté, co se mu míč od ruky odrazil, a to i bez úmyslu.
Schickova situace nespadá ani do jednoho. Rozhodčí nevyhodnotili ruku jako úmyslnou ani jako zvětšení těla. Hlavně ale neskóroval Schick. Gól dal Quansah, a to až z dorážky po zákroku brankáře. Německý svaz tento případ popisuje i ve svém výkladu pravidlových změn z roku 2021: pokud po neúmyslné ruce hraje míč ještě další hráč a teprve ten skóruje, nejde automaticky o „bezprostřední“ návaznost a gól může platit.
Roli hraje i protokol videorozhodčích. VAR nerozhoduje sám, jen upozorňuje hlavního rozhodčího na jasnou a zjevnou chybu. Pokud sudí na hřišti situaci posoudí jako neúmyslnou ruku nestřelce, není tu chyba, kterou by bylo nutné opravit. Oficiální vysvětlení Burdy nebo DFB k této konkrétní scéně zatím chybí. Logika pravidla ale ukazuje na stejný závěr, k jakému došli rozhodčí.
Podle nás je tu jádro celé kauzy. Mohuč se nezlobí kvůli tomu, že by sudí špatně aplikovali pravidlo. Zlobí se, protože pravidlo samo jde proti fotbalové intuici. Na zpomaleném záběru vidíte ruku a hned potom gól. Že mezi nimi stojí další hráč, střela a zákrok brankáře, už pocitově nehraje roli.
Tenká hranice „bezprostřednosti“
Jak křehké to rozlišení je, ukázal nedávný případ, na který upozornila i stanice Sportschau. Pět dní před zápasem v Mohuči hrálo Německo v Lize národů v Řecku 0:0. Jonathan Burkardt v utkání skóroval, rozhodčí mu ale gól vzal. V předchozí akci si totiž Tom Bischof neúmyslně zahrál rukou a sudí to vyhodnotil jako ruku, která gólu bezprostředně předcházela.
Dva zápasy, dvě neúmyslné ruce, dva opačné verdikty. Rozdíl stojí na tom, jak rozhodčí v konkrétní chvíli posoudí slovo „bezprostředně“. Pravidlo ho přesně neměří v sekundách ani v počtu dotyků. Sportschau po sobotním zápase napsala, že podobné situace jsou pro fanoušky i hráče stále méně srozumitelné. Těžko nesouhlasit.
Schick se tak stal nechtěnou tváří sporu, který s ním má společného málo. Neudělal nic úmyslně, gól mu nikdo nepřipsal a do statistik se mu nezapočítal. Stal se jen náhodným spouštěčem debaty o tom, kde končí smůla a začíná přestupek. Kdyby místo něj míč tečoval kdokoli jiný, Mohuč by se zlobila úplně stejně.
Co z toho zbude
Prakticky nejspíš nic. Podle pravidel DFB může klub podat protest proti výsledku do dvou dnů po zápase a zaplatit poplatek. Uspět by mohl hlavně tehdy, kdyby rozhodčí porušil pravidlo a ovlivnilo to výsledek. Nesouhlas s tím, jak sudí vyhodnotil skutkový stav, na zvrat obvykle nestačí. Není známo, že by Mohuč protest podala.
Tabulka tak zůstává, jak je. Leverkusen je po pěti kolech čtvrtý s deseti body a slaví první venkovní výhru sezony. Mohuč je osmá se sedmi body a s pocitem, že jí někdo vzal bod.
Pro český fotbal je důležitější jiná část Schickova odpoledne. Reprezentace má za sebou v Lize národů porážky s Chorvatskem, se Španělskem a dvakrát s Anglií. V listopadu ji čekají Španělsko a Chorvatsko. Útočník, který skóruje v každém kole jedné z nejlepších lig Evropy, je pro takový program přesně to, co tým potřebuje. Jak s ním počítá reprezentační trenér, zatím veřejně nezaznělo. Dá se ale čekat, že na spornou ruku z Mohuče v Praze nikdo myslet nebude.
V Mohuči si sobotu zapamatují kvůli jedné ruce a jednomu nezrušenému gólu. Schick si ji zapamatuje kvůli číslu pět. Jeho gól v 9. minutě nikdo nezpochybňuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner