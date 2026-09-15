Schalke čekalo na bundesligový gól 1 203 dní. Když už se dočkalo, nezůstalo u jednoho

Číslo 1 203 dní má samozřejmě jeden háček – většinu té doby Schalke Bundesligu vůbec nehrálo. Když Robin Gosens ve 25. minutě poslal Schalke do vedení na hřišti Unionu Berlín, nebyl to jen jeho první bundesligový gól v novém klubu. Byl to také první bundesligový gól Schalke po 1 203 dnech.
Takové číslo zní skoro neuvěřitelně. Tři roky, tři měsíce a něco navíc bez jediné trefy v nejvyšší německé soutěži. Jenže statistika je tentokrát současně pravdivá i trochu škodolibá, protože drtivou většinu této doby Schalke nemělo možnost v Bundeslize skórovat vůbec.
Po sezoně 2022/23 totiž sestoupilo a návrat mezi německou elitu mu trval tři roky. Poslední bundesligový gól před sestupem tak zůstal zmrazený v klubových statistikách až do letošního návratu. A když už Schalke čekání konečně ukončilo, během jednoho večera si zásobu doplnilo hned třikrát.
První dvě kola návratu čekání ještě prodloužila
Schalke vstoupilo do nové bundesligové sezony porážkou 0:3 v Augsburgu. Potom přišel první domácí zápas po více než třech letech a atraktivnějšího soupeře si fanoušci v Gelsenkirchenu téměř nemohli přát: Bayern Mnichov.
Schalke překvapilo, favorita udrželo na nule a získalo bod za remízu 0:0. Obranně to byl výborný návrat před vlastní publikum, jedna drobnost ale stále chyběla.
Gól.
Po dvou kolech tak měl bundesligový nováček bod, čisté konto proti Bayernu a pořád ani jednu trefu od svého posledního sestupu. Čekání skončilo až na stadionu Unionu. A možná nemohlo mít příhodnějšího autora.
Gosens skóroval proti klubu, ve kterém už jednou působil
Robin Gosens se na stadionu An der Alten Försterei vracel jako bývalý hráč Unionu Berlín. Tentokrát už v dresu Schalke. Po 25 minutách dostal míč do prostoru, odkud dokázal překonat Frederika Rønnowa, a hosté poprvé po návratu mezi elitu vedli. Schalke navíc nepůsobilo jako mužstvo, které chce historický okamžik okamžitě zavřít do vitríny a zbytek večera přežít.
Ještě před přestávkou mohlo náskok zvýšit a krátce po změně stran se skutečně dočkalo. Adil Aouchiche ve 46. minutě zvýšil na 2:0. Union sice v nastavení snížil zásluhou Tima Skarkeho, jenže mimořádně dlouhá závěrečná fáze nabídla Schalke ještě jeden zásah. Maximilian Wöber skóroval ve 103. minutě, tedy v čase 90+13, a uzavřel výsledek na 3:1.
Mimochodem i tenhle gól se dostal do statistik: v celé historii Bundesligy padla později jen jedna branka. Po 1 203 dnech čekání tedy Schalke během jediného večera našlo hned několik způsobů, jak si návrat ke skórování v nejvyšší soutěži zapamatovat.
Tři roky bez bundesligového gólu neznamenají tři roky bez fotbalu
Právě tady je potřeba kouzelné číslo trochu pokazit. Schalke pochopitelně mezi svými dvěma bundesligovými góly 1 203 dní nesedělo se založenýma rukama a nečekalo, až smí znovu kopnout do míče.
Hrálo druhou Bundesligu a skórovalo v ní úplně normálně. Kuriózní série vznikla čistě tím, že se statistika vztahuje pouze k nejvyšší německé soutěži. Po sestupu se její počítadlo zastavilo a znovu se rozběhlo až letos. Právě proto je ale návratová statistika docela hezká.
Ukazuje, jak dlouho Schalke mezi německou elitou chybělo. Klub, který ještě před několika lety pravidelně hrál evropské poháry a v roce 2011 se dostal až do semifinále Ligy mistrů, potřeboval po dalším pádu tři sezony na návrat.
První domácí zápas v Bundeslize po návratu přišel po 1 211 dnech. První gól čekal ještě o několik dní déle.
Návrat zatím nevypadá jako krátká návštěva
Pro Schalke je samozřejmě důležitější něco jiného než působivá statistická hříčka. Po třech kolech má čtyři body.
Porážka v Augsburgu ukázala, že návrat mezi elitu nebude jednoduchý. Následná bezbranková remíza s Bayernem ale nabídla úplně jiný obrázek a vítězství na Unionu bylo prvním výsledkem, při němž Schalke nejen odolávalo, ale samo určovalo významnou část zápasu. Právě to je pro nováčka mnohem důležitější než jakákoli série počítaná ve dnech.
Pokud chce v Bundeslize zůstat, nemůže celou sezonu stavět na heroickém bránění proti favoritům. Potřebuje porážet soupeře, kteří budou v tabulce ve stejné části jako ono samo.
Union byl přesně takovým testem. A Schalke ho zvládlo 3:1. Takže ano, na bundesligový gól čekalo 1 203 dní. Je v tom statistický trik a tři sezony ve druhé lize. Jenže když už se mezi elitou znovu trefilo, nenechalo nikoho čekat dalších 1 203 dní na druhý.
Stačilo 21 minut.
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Zdroje: Bundesliga – Schalke off the mark with hard-fought win against Union Berlin [1], Bundesliga – Ausgerechnet... Schalke jubelt nach über 1200 Tagen wieder erstklassig! [2], Bundesliga – Rückkehr der Malocher: Schalke hält den Bayern stand [3], Bundesliga – Wöber auf die 2: Die fünf spätesten Bundesliga-Tore [4].