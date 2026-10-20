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Sběratelé ze zahraničí hledají tyhle staré nádoby z ČSSR. Pokud je máte v 1 barvě, dají vám na ruku až 4 900 Kč

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Plastové dózy, které desítky let sloužily na zbytky od oběda, se v […]
Sběratelé ze zahraničí hledají tyhle staré nádoby z ČSSR. Pokud je máte v 1 barvě, dají vám na ruku až 4 900 Kč

Sběratelé ze zahraničí hledají tyhle staré nádoby z ČSSR. Pokud je máte v 1 barvě, dají vám na ruku až 4 900 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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