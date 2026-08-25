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Sběratelé z Německa vykupují tyhle drobnosti z ČSSR i za 100 000 Kč. Lidé je mají na půdě a často to ani neví

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Na půdách a v kredencích po babičkách leží věci, kterým dnes málokdo […]
Sběratelé z Německa vykupují tyhle drobnosti z ČSSR i za 100 000 Kč. Lidé je mají na půdě a často to ani neví

Sběratelé z Německa vykupují tyhle drobnosti z ČSSR i za 100 000 Kč. Lidé je mají na půdě a často to ani neví

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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