Sběratelé z celého světa objíždí Česko a hledají tento typ nábytku. Nabízejí přes 100 000 Kč za kus. Nemáte ho doma?

Unikátní fenomén: Kubismus v nábytku existuje jen v Česku
Česká republika je jedinou zemí na světě, kde se kubismus promítl nejen do malířství a sochařství, ale i do nábytkového designu a architektury. Zatímco ve Francii či Španělsku zůstal kubismus výhradně výtvarným směrem, čeští tvůrci mezi lety 1910 a 1920 vytvořili stovky kusů nábytku s charakteristickým geometrickým tvarováním.
Právě tato výjimečnost dnes žene ceny originálních kusů do astronomických výšin. Sběratelé z Německa, Rakouska, Švýcarska i USA systematicky prohledávají česká starožitnictví, venkovské statky a pozůstalostní aukce. Za autentickou kubistickou komodu nebo kredenc nabízejí běžně 100 000 až 300 000 Kč, v případě dokumentovaného autorství renomovaného designéra může cena vystoupat i přes milion korun.
Třešňové dřevo a plastické hrany: Poznávací znaky originálu
Nejcennější kusy pocházejí z Pražských uměleckých dílen (PUD) a nesou rukopis autorů jako Josef Gočár, Pavel Janák nebo Vlastislav Hofman. Typickým materiálem bylo třešňové dřevo s výraznou kresbou, které designéři kombinovali s plastickým geometrickým reliéfem – šikmými plochami, lomených hranami a krystalickými tvary.
Právě třešňový nábytek s výrazným plastickým tvarováním často představuje přechod mezi čistým kubismem a raným Art Deco. Tyto hybridní kusy jsou dnes mezi sběrateli obzvlášť vyhledávané, protože zachycují zlomový okamžik v historii designu.
Pozor však na napodobeniny: V meziválečném období a znovu v 70. a 80. letech minulého století vznikaly sériové repliky, které kubistické prvky pouze imitovaly. Originál poznáte podle kvality řemeslného zpracování, masivního dřeva a typických konstrukčních detailů – například skrytých spojů typu pero-drážka nebo ručně tesaných faset.
Máte doma poklad? Kde nechat nábytek odhadnout
Pokud vlastníte starší nábytek s geometrickými tvary a podezřením na kubistický původ, vyplatí se nechat jej odhadnout renomovaným znalcem. Specializované aukční síně jako Galerie Art Praha, Dorotheum nebo Arthouse Hejtmánek pravidelně pořádají aukce historického nábytku a designu.
Klíčové je ověření autenticity a případné autorství. Nábytek s dokumentovaným původem z Pražských uměleckých dílen nebo s podpisem konkrétního designéra dosahuje násobně vyšších cen než anonymní kusy. Před prodejem si proto nechte zpracovat odborný posudek a historickou rešerši.
Český kubistický nábytek dnes patří mezi nejžádanější sběratelské předměty z období první republiky. Pokud máte doma komodu, kredenc nebo židli s lomenými hranami a plastickými plochami, může jít o investici v hodnotě luxusního automobilu.
Zdroje článku: Czech Cubism - Google Arts & Culture, artdecocollection.com, Museum of Czech Cubism Prague: Unveiling the Geometric Soul of Avant-Garde Art and Architecture at the House of the Black Madonna - Wonderful Museums, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková