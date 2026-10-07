Sběratelé se mohou utlouct po tomto druhu nábytku. Nabízejí až 80 000 Kč za nepoškozené kusy

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Řeč je o naprostém klenotu mezi starožitnostmi – původní lékárenské skříni, takzvané apatyce, z období Rakouska-Uherska z let 1830 až 1850. Tento monumentální kus nábytku z poctivého masivního tvrdého dřeva okamžitě upoutá pozornost každého milovníka historie. Představte si celkem 45 původních zásuvek, které po dlouhá desetiletí sloužily k uchovávání léčivých přípravků. Horní řadu tvoří devět menších profilovaných šuplíků, pod nimiž se nachází dalších 36 velkých zásuvek.
To nejkrásnější na tomto konkrétním kusu je však jeho duše – i po téměř dvou stech letech totiž vnitřní prostory zásuvek stále vyzařují charakteristickou, podmanivou vůni po historicky uskladněných bylinách a mastích. Je to doslova stroj času, který vás přenese do doby, kdy lékárníci byli váženými mistry svého oboru.
Poctivá práce z dob Rakouska-Uherska, která přežila staletí
V polovině 19. století se nábytek nevyráběl na běžícím pásu. Každá taková lékárenská skříň byla výsledkem precizní zakázkové práce mistrů truhlářů. Lékárny v období monarchie musely reprezentovat, a proto se na materiálu nikdy nešetřilo. Používalo se výhradně kvalitní tvrdé dřevo, které zaručovalo, že skříň unese obrovskou zátěž stovek skleněných lahviček, hmoždířů a těžkých nádob s ingrediencemi.
Tyto apatyky nebyly jen obyčejným úložným prostorem, ale srdcem celé lékárny, kde se mísila věda s přírodním léčitelstvím. Skutečnost, že se tento konkrétní kus dochoval v perfektním stavu bez jakýchkoli funkčních či estetických závad, je poklonou tehdejším řemeslníkům, jejichž práce hravě překonává staletí.
Detektivní pátrání na půdě: Jak poznat skutečný unikát od levné napodobeniny?
Na internetu se často šíří mýtus, že jakýkoliv starý kus nábytku po prarodičích má automaticky hodnotu desítek tisíc korun. Realita je však střízlivější – běžný, sériově vyráběný nebo amatérsky zrenovovaný nábytek má často hodnotu jen pár stokorun. Jak tedy poznat, že máte v ruce skutečný poklad?
Klíčem jsou detaily a původní stav. U pravé historické apatyky hledejte specifické konstrukční prvky. Například zásuvky určené na uchovávání mastí musí být vybaveny původními kovovými výplněmi, které bránily prosakování tuků do dřeva. Důležitá je také patina a absence moderních zásahů.
Jak potvrzuje odborník z Asociace starožitníků, z. s. ve své metodice oceňování starožitného nábytku: „U oceňování starožitného nábytku hraje klíčovou roli materiál a stav. Pro luxusní kousky se používalo tvrdé dřevo listnatých stromů, zatímco měkké dřevo bylo typické pro běžný venkovský nábytek. Pokud má kus původní prvky, jako jsou kovové výplně šuplíků na masti a neporušenou patinu, jeho hodnota pro sběratele dramaticky roste. Jakýkoliv neodborný zásah, jako je necitlivé obroušení nebo použití moderních laků, však dokáže hodnotu takového unikátu trvale zničit.“
Pokud tedy najdete starou skříň, v žádném případě ji sami nebruste ani nelakujte!
Astronomická cena na dnešním trhu: Kde takový poklad bezpečně prodat?
Zatímco v době svého vzniku byla tato skříň sice nákladným, ale stále jen užitkovým vybavením, dnes její hodnota dosahuje závratných výšin. Na sběratelském portálu Aukro se tento konkrétní unikát s rozměry 200 x 98 x 49 cm nabízí za pevnou cenu „Kup teď“.
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková