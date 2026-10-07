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Sběratelé se mohou utlouct po tomto druhu nábytku. Nabízejí až 80 000 Kč za nepoškozené kusy

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Dennívýzva
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Možná jste ji jako děti vídali v zapadlých koutech starých domů, na chalupách nebo v tajuplných historických obchůdcích. Fascinovala nás svými desítkami drobných šuplíčků, které ukrývaly tajemství minulých generací. Zatímco dříve šlo o běžný kus vybavení, který po vyřazení často končil zaprášený na půdě nebo v kůlně, dnes je všechno jinak. Sběratelé jsou za tento neuvěřitelný kus poctivého řemesla ochotni zaplatit desítky tisíc korun na ruku. Stačí přitom jediný pohled, abyste zjistili, zda se podobný poklad neskrývá i u vás.
Sběratelé se mohou utlouct po tomto druhu nábytku. Nabízejí až 80 000 Kč za nepoškozené kusy

Sběratelé se mohou utlouct po tomto druhu nábytku. Nabízejí až 80 000 Kč za nepoškozené kusy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:30

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