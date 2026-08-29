Sběratelé houfně skupují tyhle mléčníky z dob ČSSR. V Česku leží zapomenuté ve sklepech, přitom mají hodnotu i 2 000 Kč

Skleněná láhev od mléka s barevným hliníkovým víčkem patřila do každé socialistické kuchyně. Většina lidí ji po revoluci odložila někam do sklepa nebo rovnou vyhodila. Jenže právě po těchhle nenápadných láhvích dnes sahá rostoucí okruh sběratelů, který za ten správný kus rád zaplatí pořádnou sumu.
Z konve do skleněné láhve a nakonec do pytlíku
Mléko se za socialismu balilo úplně jinak než dnes. Nejdřív ho do obchodů vozili ve velkých plechových konvích, ze kterých se rozlévalo lidem do vlastních konviček a nádob. Teprve později přišly na řadu skleněné láhve s hliníkovým uzávěrem, které si dodnes pamatuje skoro každý, kdo zažil frontu v socialistické „sámošce”.
Než přišly skleněné láhve s hliníkovým uzávěrem, vozilo se mléko do obchodů ve velkých plechových konvích. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Od osmdesátých let je vystřídaly igelitové pytlíky, pověstné tím, že občas praskly a mléko z nich teklo po celé prodejně. Krabicové mléko, jak ho známe dnes, dorazilo do obchodů až v roce 1988. Litr toho polotučného přitom tehdy stál pouhé 2 koruny.
Přečtěte si také: Češi končí se slunečnicovým olejem. Nahrazují ho touto 1 vychytávkou, na které jde smažit úplně všechno Proč obyčejná láhev od mléka najednou někoho zajímá
Za návratem zájmu stojí hlavně nostalgie a chuť mít doma věc, která něco pamatuje. Retro kousky se hodí do dnešních kuchyní jako dekorace a spousta lidí je nechává na očích místo moderních váz. Ke slovu se navíc znovu vrací vratné a opakovaně použitelné obaly, takže stará skleněná láhev získává status sympatického kusu historie.
Sbírání starých láhví od piva, limonád i mléka je dnes zavedená záliba s aktivní komunitou, která si na burzách a v internetových skupinách pomáhá s určováním jednotlivých kusů. Poptávka navíc nekončí u nás, staré láhve shánějí nadšenci i za hranicemi.
O ceně rozhoduje logo mlékárny a stav skla
Poklad to ale zdaleka není v každém případě. Většina láhví jsou úplně tuctové kusy, ze kterých bude leda ozdoba na parapet. Cenu nahoru táhne hlavně jméno konkrétní mlékárny vylité přímo do skla. Nejžádanější jsou malé okresní podniky, obzvlášť ty, které dnes už vůbec neexistují.
Přečtěte si také: Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá
Přidanou hodnotu má i dochovaná původní etiketa s dobovou grafikou a starší typ uzávěru, ať už porcelánový, nebo klasický hliníkový. Rozhoduje ale i stav. Zakalené sklo plné škrábanců, které roky stálo ve vlhku, sběratele nezaujme. Za čistý kus s ostře čitelným nápisem už se naopak vyplatí smlouvat.
Kolik za mléčnou láhev reálně dostanete
Za běžnou láhev bez výraznějšího označení dostanete většinou jen několik set korun, takže spíš potěší, než aby vydělala. Pěkně zachovalý kus s čitelným logem mlékárny se prodává řádově za stovky a u hezčích kousků se cena přehoupne i přes tisíc korun.
Nejvýš míří starší a vzácné láhve s reliéfním nápisem konkrétní mlékárny v bezvadném stavu. Za takový poklad, po kterém sběratelé opravdu jdou, se cena může u výjimečných kusů vyšplhat i k 2 000 korunám. Právě kvůli téhle možnosti se vyplatí každý nález nejdřív pořádně prohlédnout, než skončí v kontejneru.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle suroviny do těsta a záviny zůstanou křehké i třetí den
Kolik který kus zhruba vynese, ukazuje jednoduchý přehled:
Jaký kus máte doma Přibližná cena běžná láhev bez výraznějšího označení většinou několik set korun pěkně zachovalý kus s čitelným logem mlékárny stovky, u hezčích kusů i přes tisíc korun starší a vzácná láhev s reliéfem mlékárny v bezvadném stavu výjimečně až kolem 2 000 Kč Cenu prozradí starožitník i sběratelé online
Když při úklidu na starou láhev od mléka narazíte, nezahazujte ji bez rozmyšlení. Otočte ji, projděte dno, hrdlo i stěny a hledejte jakékoli vylité písmo nebo značku výrobce, která napoví původ. Kolik kus skutečně vydá, nejlíp odhadnou odborníci. Starožitníci i aukční síně dělají ocenění zdarma a často stačí přijít rovnou k pultu.
Dobře poradí i sběratelské skupiny na sociálních sítích, kde se podobné nálezy řeší prakticky denně. Jedno pravidlo přitom platí vždycky: láhev nijak nevylepšujte. Leštění ani nový lak jí nepomůžou, sběratelé dávají přednost poctivé patině před uměle oživeným povrchem.
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Karbanátky se nikdy nerozpadnou díky 1 věci, kterou většina lidí vyhazuje
Zdroje: https://www.retromania.sk/cs/letopocet-1950-1959/mleko-a-mlecne-vyrobky-za-socialismu, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/615209/socialisticka-samoska-prodavacka-sylva-zminila-hruzu-z-mleka-co-bylo-k-mani.html, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stare-pivni-lahve-sberatelstvi-cena/, https://www.stare-lahve.cz/mleko/, https://aukro.cz/lahve-na-mleko