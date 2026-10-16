Sayeret Matkal zachránila 102 ze 106 rukojmí v Entebbe: do elitní jednotky se dnes může hlásit kdokoli

Výcvikem i způsobem, jakým pracuje, se dá Sayeret Matkal srovnávat nejen s britskými SAS, ale také s americkými Delta Force a s některými ruskými jednotkami Specnaz. V prvních letech se soustředila hlavně na zpravodajskou práci. Na konci 60. let, kdy začalo ohrožení terorismem prudce narůstat, se její zaměření rozšířilo o protiteroristické operace a osvobozování rukojmí, a u toho zůstalo až do dnešních dnů.
Hlavní poslání je tiché: shromažďovat informace hluboko v týlu nepřítele
Izraelská armáda popisuje Sayeret Matkal především jako polní zpravodajskou jednotku. V praxi to znamená, že její členové mají působit daleko za nepřátelskou linií a utajeně tam sbírat informace, se kterými pak pracuje velení. Tahle část práce se do zpravodajství dostává nejméně, protože úspěšná zpravodajská operace je právě ta, o které se nikdo nedozví.
Druhá polovina náplně práce je mnohem hlasitější. Vzhledem k tomu, jak často čelí Izrael terorismu a unášení rukojmí, patří k úkolům jednotky i osvobozování zajatých lidí, likvidace teroristů a dalších hodnotných cílů a provádění černých operací. Když izraelská armáda potřebuje zjistit, kudy se pohybuje nepřítel, nebo naopak zničit konkrétní cíl, obrací se na tuhle jednotku.
Operace Entebbe skončila 102 zachráněnými a jedním mrtvým velitelem
Nejznámější akcí v historii jednotky zůstává Operace Entebbe z roku 1976. Teroristé tehdy unesli letadlo letící z Paříže do Tel Avivu a přistáli s ním v Entebbe v Ugandě, kde je krylo místní zřízení. Pro izraelskou stranu to znamenalo zasahovat na cizím letišti, které bylo pod kontrolou nepřátelského režimu.
Členové Sayeret Matkal provedli na letišti výsadek a z celkem 106 rukojmí jich zachránili 102. Teroristy zlikvidovali a kromě toho zničili ugandské bojové letouny, aby nemohly odlétající izraelský stroj stíhat. Operaci nepřežil velitel Yonatan Netanjahu.
V posledních letech jednotka osvobozovala rukojmí v Gaze a zničila íránskou továrnu na rakety v Sýrii. Její reputace ale pořád stojí hlavně na akci, které je dnes téměř padesát let, protože o novějších zásazích jsou veřejně dostupné jen obrysy bez čísel a detailů, a srovnávat je s Entebbe se tak nedá.
Kdo chce dovnitř, musí přežít Gimbush a dvacet měsíců výcviku
V prvních letech existence se členem jednotky mohl stát jen voják, kterého doporučil někdo z jejích řad. Dnes se může přihlásit každý, což z Sayeret Matkal dělá jednotku otevřenější, než by člověk u tohoto typu útvaru čekal. Prošlo jí přitom mnoho známých izraelských osobností, politiky nevyjímaje.
Otevřený nábor ovšem neznamená snadný vstup. Uchazeči musí projít sítem zvaným Gimbush, které se podle veřejně dostupných popisů svou náročností srovnává s pekelným týdnem amerických Navy SEAL. Teprve ten, kdo ho zvládne, se dostane k samotnému výcviku.
Ten trvá dvacet měsíců a zahrnuje pěchotní, parašutistickou i protiteroristickou přípravu a řadu dalších dovedností. Po jeho dokončení následuje ještě důstojnický kurz.